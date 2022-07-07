Легендарний гітарист Карлос Сантана знепритомнів на сцені під час концерту. Інцидент стався 5 липня у Кларкстоні (США). Причиною втрати свідомості стали тепловий удар і зневоднення.

— Рок-легенда Карлос Сантана постраждав від теплового удару та зневоднення під час концерту увечері у вівторок, 5 липня, у Мічигані, – йдеться у заяві від імені команди музиканта.

74-річного Карлоса Сантану вивезли зі сцени на ношах і госпіталізували. Наступні концерти музиканта перенесли.

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Пізніше музикант подякував шанувальникам за підтримку та зазначив, що у нього все гаразд. Виявляється, він просто забув поїсти та випити води перед концертом.

— Дякую за ваші дорогоцінні молитви. У нас із Сінді все добре, ми просто розслабляємося. Я забув поїсти та випити води, тому був зневоднений і вирубився. Благословень і чудес усім вам, — написав музикант у Facebook.

Карлос Сантана – гітарист мексиканського походження, засновник і лідер гурту Santana, багаторазовий лауреат премії Греммі. Особливої популярності набув у 1960-х роках.

У 1999 році музикант повернувся на вершину чартів з альбомом Supernatural, за який отримав Греммі. В альбомі були суперхіти Smooth і Maria Maria.