Легендарный гитарист Карлос Сантана упал в обморок на сцене во время концерта. Инцидент произошел 5 июля в Кларкстоне (США). Причиной потери сознания стали тепловой удар и обезвоживание.

— Рок-легенда Карлос Сантана пострадал от теплового удара и обезвоживания во время концерта вечером во вторник, 5 июля, в Мичигане, – говорится в заявлении от имени команды музыканта.

74-летнего Карлоса Сантану увезли со сцены на носилках и госпитализировали. Следующие концерты музыканта перенесли.

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Позже музыкант поблагодарил поклонников за поддержку и отметил, что у него все в порядке. Оказывается, он просто забыл поесть и выпить воды перед концертом.

— Спасибо за ваши драгоценные молитвы. У нас с Синди все хорошо, мы просто расслабляемся. Я забыл поесть и выпить воды, поэтому был обезвожен и вырубился. Благословений и чудес всем вам, — написал музыкант в Facebook.

Карлос Сантана – гитарист мексиканского происхождения, основатель и лидер группы Santana, многократный лауреат премии Грэмми. Особую популярность приобрел в 1960-е годы.

В 1999 году музыкант вернулся на вершину чартов с альбомом Supernatural, за который получил Грэмми. В альбоме были суперхиты Smooth и Maria Maria.