25 січня народився актор, співак та поет Володимир Висоцький. Він був і залишається кумиром, а його пісні продовжують звучати на концертах та в будинках багатьох.

До цієї пам’ятної дати Факти ICTV підготували цікаву інформацію про життя легендарного співака.

Біографія Володимира Висоцького

Майбутній актор народився 25 січня 1938 року в Москві в сім’ї військового зв’язківця та перекладачки німецької. Відомо, що батько Володимира був родом із Києва.

Усю свою юність хлопчик провів у Москві. На дитинство майбутнього актора припали події Другої світової війни, через які він разом із матір’ю переїхав до Оренбурзької області, але у 1943 році вже повернувся.

Після війни він деякий час жив у Німеччині, а вже в 1955 році після закінчення школи вступив до Московського інженерно-будівельного інституту імені В.В.Куйбишева. З навчанням у цьому закладі в нього не склалося – він пішов після першого року.

Наступного року вступив до акторського відділення Школи-студії МХАТ імені В.І.Немировича-Данченка.

Дебют Висоцького на сцені відбувся у 1960 році у Московському драматичному театрі імені А.С.Пушкіна. Він також грав у Московському театрі мініатюр.

Водночас він активно знімався і в кіно. Перші роботи — Однолітки (1959), Кар’єра Діми Горіна (1961).

Перші його пісні – 49 днів та Татуювання.

З 1964 року починає працювати в Московському театрі драми та комедії на Таганці, де грав до кінця свого життя.

1967 рік стає переломним для його кінокар’єри: виходить фільм Вертикаль, який приносить йому славу. На цьому фоні він випускає платівку з піснями.

З цього часу він нерідко виїжджає за кордон, де записує ще чотири диски.

У 1971 році на сцені театру на Таганці грає Гамлета. На думку театральних критиків, це його найкраща роль.

Володимир Висоцький був тричі одружений, мав двох дітей.

Смерть Володимира Висоцького

Актор багато працював: вдень у театрі чи на кіностудіях, а вночі – писав пісні. Він спав лише три-чотири години на добу. Зловживання алкоголем також негативно позначилося на організмі зірки.

25 липня 1979 року під час концерту в Узбекистані він втратив свідомість. Є версія, що то була клінічна смерть.

Через рік, 25 липня 1980 року, Висоцький помер на 42 році життя. За однією з версій, організм не витримав ритму життя.

Володимир Висоцький та Київ

Історія свідчить, що Висоцький мав стосунок до Києва. Відомо, що у столиці жили дідусь та бабуся співака по батьківській лінії. Родичі проживали в будинку на вулиці Бульварно-Кудрявська, 42. Володимир відвідував їх з самого дитинства, а також батька, який служив у штабі Київського військового округу.

Також його перше кохання та перша дружина Ізольда Жукова після закінчення вишу працювала у Києві, у театрі Лесі Українки, через що співак проводив багато часу у місті.

І навіть після розлучення з нею Володимир Висоцький неодноразово відвідував українську столицю з концертами, а також під час знімання фільмів та у складі театральних гуртів.

Фільм про Володимира Висоцького

У грудні 2011 року вийшов фільм про життя актора – Висоцький. Дякуємо, що живий.

Кінокартина розповідає про його професійне становлення та стосунки з жінками. Вражає зовнішня схожість актора з бардом.

Висоцького зіграв Сергій Безруков.

Фото: Вибране, Kievlyanin2015, Getty Images