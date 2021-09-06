Жан-Поль Бельмондо, який помер 6 вересня 2021 року, вважався одним із найвідоміших французьких акторів.

Він народився 9 квітня 1933 року в Ньої-сюр-Сен в родині паризького скульптора Поля Бельмондо і художниці Сари Мадлен Рейно-Річард.

В юності Бельмондо захоплювався футболом та боксом. Але попри успіхи у спорті, він вирішив вступити на акторський факультет Паризької консерваторії драматичного мистецтва.

Під час навчання більшість викладачів, відзначаючи талант молодого студента, вказували на те, що його зовнішність навряд чи дозволить йому стати успішним актором. Але, як виявилося згодом, саме зовнішність допомогла Бельмондо стати всесвітньо відомим.

Після випуску з консерваторії у 1950 році Бельмондо працював у театрі. А свою акторську кар’єру він розпочав в 1956 році, знявшись в короткометражному фільмі Мольєр.

У 1957 році актор зіграв в комедійній стрічці Верхи, пішки і на машині, проте епізоди з його участю були вирізані перед самим виходом фільму в прокат.

Щодо особистого життя, Бельмондо був двічі офіційно одружений. Від шлюбу з танцівницею Елоді Константен у актора троє дітей – доньки Патріція (загинула під час пожежі у 1994 році), Флоренція та син Поль.

Другою обраницею Бельмондо стала манекенниця і балерина Натті Тардівель. Вона була молодшою за нього на 28 років, а їхній шлюб тривав лише 8 років. У пари народилася дочка Стелла. У актора залишилося шість онуків.

У 2001 році Бельмондо переніс інсульт – у нього паралізувало праву частину тіла. Після перенесеної хвороби він знявся лише в одній картині Людина і її собака.

У фільмі він зіграв паралізованого старого і показав, що навіть після хвороби потрібно залишатися самим собою. У 2015 році Бельмондо заявив про закінчення акторської кар’єри.

Найкращі фільми з Жан-Полем Бельмондо

Загалом фільмографія актора налічує близько 100 фільмів. А світову славу Бельмондо здобув у 1960 році, зігравши у культовій картині На останньому диханні.

Він виконав головну роль злочинця Мішеля Пуаккара і відразу ж став одним із найбільш затребуваних акторів Франції.

У наступні роки він працював з багатьма титулованими французькими режисерами, зокрема з Луї Малем, Франсуа Трюффо, Аленом Рене та Клодом Шарболем.

У 1971 році на екрани вийшла картина Чудовий, яка стала одним з найуспішніших проектів за участю Жан-Поля Бельмондо.

Пізніше Бельмондо знявся у таких стрічках як Професіонал (1980), Один шанс на двох (1998), Улюбленець долі (1988), Весела паска (1984) і безлічі інших.

За фільм Улюбленець долі Жан-Поль Бельмондо був удостоєний премії Сезар, вищої кінематографічної нагороди Франції.

Але актор відмовився від нагороди, оскільки скульптор Сезар, який створив цю статуетку, колись погано відгукувався про роботи його батька.