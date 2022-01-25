25 января родился актер, певец и поэт Владимир Высоцкий. Он был и остается кумиром, а его песни продолжают звучать на концертах и ​​в домах многих.

К этой памятной дате Факты ICTV подготовили интересную информацию о жизни легендарного певца.

Биография Владимира Высоцкого

Будущий актер родился 25 января 1938 года в Москве в семье военного связиста и переводчицы немецкого. Известно, что отец Владимира был родом из Киева.

Всю свою юность мальчик провел в Москве. На детство будущего актера пришлись события Второй мировой войны, из-за которых он вместе с матерью переехал в Оренбургскую область, но в 1943 году уже вернулся назад.

После войны он некоторое время жил в Германии, а уже в 1955 году после окончания школы поступил в Московский инженерно-строительный институт имени В.В.Куйбышева. С учебой в этом заведении у него не задалось — он ушел после первого года.

В следующем году поступил на актерское отделение Школы-студии МХАТ имени В.И.Немировича-Данченко.

Дебют Высоцкого на сцене состоялся в 1960 году в Московском драматическом театре имени А.С.Пушкина. Он также играл в Московском театре миниатюр.

В то же время он активно снимался и в кино. Первые работы — Сверстники (1959), Карьера Димы Горина (1961).

Первые его песни — 49 дней и Татуировка.

С 1964 года начинает работать в Московском театре драмы и комедии на Таганке, где играл до самого конца жизни.

1967 год становится переломным для его кинокарьеры: выходит фильм Вертикаль, который приносит ему славу. На этом фоне он выпускает пластинку с песнями.

С этого времени он нередко выезжает за границу, где записывает еще четыре диска.

В 1971 году на сцене театра на Таганке играет Гамлета. По мнению театральных критиков, это его лучшая роль.

Владимир Высоцкий был трижды женат, имел двоих детей.

Смерть Владимира Высоцкого

Актер много работал: днем ​​в театре или на киностудиях, а ночью — писал песни. Он спал всего три-четыре часа в сутки. Злоупотребление алкоголем также негативно сказалось на организме звезды.

25 июля 1979 года во время концерта в Узбекистане он потерял сознание. Есть версия, что это была клиническая смерть.

Через год, 25 июля 1980 года, Высоцкий умер на 42 году жизни. По одной из версий, организм не выдержал ритма жизни.

Владимир Высоцкий и Киев

История гласит, что Высоцкий имел отношение к Киеву. Известно, что в столице жили дедушка и бабушка певца по отцовской линии. Родственники проживали в доме на улице Бульварно-Кудрявская, 42. Владимир посещал их с самого детства, а также проведывал отца, который служил в штабе Киевского военного округа.

Также его первая любовь и первая жена Изольда Жукова после окончания вуза работала в Киеве, в театре Леси Украинки, из-за чего певец проводил много времени в городе.

И даже после развода с ней Владимир Высоцкий неоднократно посещал украинскую столицу с концертами, а также во время съемок фильмов и в составе театральных групп.

Фильм о Владимире Высоцком

В декабре 2011 года вышел фильм о жизни актера — Высоцкий. Спасибо, что живой.

Кинокартина рассказывает о его профессиональном становлении и отношениях с женщинами. Поражает внешнее сходство актера с бардом. Высоцкого сыграл Сергей Безруков.

Фото: Избранное, Kievlyanin2015, Getty Images