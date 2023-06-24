Перелік умов і вимог, які висуває артист до організаторів виступів, іноді може неабияк здивувати – як у хорошому значенні, так і не дуже. Хтось може очікувати виключно білосніжний інтер’єр, хтось – тонну льоду, а хтось – красиві квіти.

Райдери знаменитостей – хто із зірок найкапризніший, а хто – найскромніший, далі в матеріалі.

Американська співачка й акторка Дженніфер Лопес вимагає абсолютно білі готельні номери – стіни, постільну білизну та всі елементи інтер’єру. Окремий пункт – сидіння на унітаз. Воно має бути не просто білим і новим, а й шкіряним.

Крім того, всі приміщення, куди може зайти Лопес, мають бути прикрашені білосніжними ліліями і трояндами. А каву на сніданок повинні розмішувати тільки проти годинникової стрілки.

Американська співачка Брітні Спірс вимагає, щоб увесь персонал до її приїзду був одягнений тільки в білосніжну форму. Обов’язкові пункти в її райдері – тонна льоду і триста рушників щодня.

Також організатори мають надати їй сім готельних номерів, щоб у неї було з чого вибрати.

Британський співак Елтон Джон сам каже, що його умови досить банальні порівняно з райдерами інших музикантів. Однак вимоги виконавця займають аж 12 сторінок.

У його гримерці повинні стояти екзотичні пальми, квіти та фрукти з Південної Америки, а в готельному номері – шестиметрове ліжко. Також має бути кімната для окулярів Джона з постійною температурою в +16, їх у співака є понад 4 тис. пар.

– Люблю, щоб на бекстейджі стояли гарні квіти, було чисто і прибрано серед костюмів. Саме там я проводжу найбільше часу, готуючись до концертів, – говорив співак одного разу.

Британський співак Роббі Вільямс вимагає в гримерку живу мавпу, кажучи, що йому буває нудно.

У райдері американського рок-співака Мериліна Менсона є “недитячі вимоги”. Наприклад, окремий пункт щодо легкодоступних дівчат. Їх обирають за критеріями.

Також у райдері є жувальні мармеладки та поп-корн.

Американська співачка Мадонна вимагає від організаторів нові унітази, а після того, як від’їжджає, сантехніку мають знищити. Вона боїться залишити після себе ДНК, тому всі приміщення після дезінфікують.

Нову сантехніку встановлюють і в номерах, де зупиняється американська співачка Мерая Кері. Крани та ручки мають бути позолочені, вода для ванни – мінералізована.