Перечень условий и требований, предъявляемых артистом к организаторам выступлений, иногда может изрядно удивить — как в хорошем смысле, так и не очень. Кто-то может ожидать исключительно белоснежный интерьер, кто-то – тонну льда, а кто-то — красивые цветы.

Райдеры знаменитостей — кто из звезд самый капризный, а кто – самый скромный, далее в материале.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес требует абсолютно белые гостиничные номера — стены, постельное белье и все элементы интерьера. Отдельный пункт — сиденье на унитаз. Оно должно быть не просто белым и новым, но и кожаным.

Кроме того, все помещения, куда может зайти Лопес, должны быть украшены белоснежными лилиями и розами. А кофе на завтрак следует размешивать только против часовой стрелки.

Американская певица Бритни Спирс требует, чтобы весь персонал к ее приезду был одет только в белоснежную форму. Обязательные пункты в ее райдере — тонна льда и триста полотенец ежедневно.

Также организаторы должны предоставить ей семь гостиничных номеров, чтобы у нее было из чего выбрать.

Британский певец Элтон Джон сам говорит, что его условия довольно банальны по сравнению с райдерами других музыкантов. Однако требования исполнителя растянулись на 12 страниц.

В его гримерке должны стоять экзотические пальмы, цветы и фрукты с Южной Америки, а в гостиничном номере — шестиметровая кровать. Также должны быть комната для очков Джона с постоянной температурой в +16, их у певца более 4 тыс. пар.

— Люблю, чтобы на бэкстейдже стояли красивые цветы, было чисто и убрано среди костюмов. Именно там я провожу больше всего времени, готовясь к концертам, — говорил певец однажды.

Британский певец Робби Уильямс требует в гримерку живую обезьяну, говоря, что ему бывает скучно.

В райдере американского рок-певца Мэрилина Мэнсона есть “недетские требования”. Например, отдельный пункт относительно легкодоступных девушек. Их выбирают по критериям.

Также в райдере есть жевательные мармеладки и поп-корн.

Американская певица Мадонна требует от организаторов новые унитазы, а после того, как уезжает, сантехнику должны уничтожить. Она боится оставить после себя ДНК, поэтому все помещения после дезинфицируют.

Новую сантехнику устанавливают и в номерах, где останавливается американская певица Мэрайя Кэри. Краны и ручки должны быть позолоченными, вода для ванны — минерализованная.