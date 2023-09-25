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Мистецтво

30-й Форум видавців у Львові збере зірок світової та української літератури

25 Вересня 2023, 18:10
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Книги
Джерело: Unsplash

Перешкоди та виклики сьогодення не завадять літературній спільноті знову обʼєднатися на Форумі видавців у Львові.

Фестиваль та книжковий ярмарок триватимуть з 4 по 8 жовтня. Основна програма 30-го Lviv BookForum налічує понад 30 подій. Передбачені дискусійні панелі, традиційна Ніч поезії і музики, заходи для видавців, дитяча програма, розмови, присвячені вшануванню пам’яті і творчості загиблих від війни українських письменників Вікторії Амеліної та Володимира Вакуленка.

Щороку Lviv BookForum фокусується на певній темі. Цьогоріч вона звучить як Перепис майбутнього. В центрі уваги письменників, інтелектуалів та культурних діячів буде прийдешнє, в якому Україна є сильною та незалежною.

Зараз дивляться

– Ми говоритимемо про досвіди балканських воєн, порівнюватимемо постколоніальні та антиколоніальні процеси в різних країнах, спробуємо змоделювати, як на світову економіку впливатиме відбудова України. Однак найголовніше – вчитимемося зберігати людське в собі, – заначила програмна директорка Форуму Софія Челяк.

Географія конкурсу дуже широка. Розмаїтий і список імен авторів та авторок. Українську літературну спільноту на Форумі, зокрема, представлять Андрій Курков, Віталій Портников, Павло Вишебаба, Андрій Любка, Ірина Цілик та багато інших.

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Теги
Війна в Україні література Форум видавців
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