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Мистецтво

Шортліст Букерівської премії 2023: оголошено імена фіналістів

22 Вересня 2023, 16:26
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Книги
Джерело: Pexels

До шортліста Букерівської премії 2023 увійшли книжки шести авторів. Кожен з творів раніше ніколи не потрапляв до списку. Крім того, у переліку є два авторські дебюти, зазначено на сайті премії.

Судді обрали шістьох фіналістів серед 13 претендентів, які увійшли до довгого списку. Імʼя переможця або переможниці виголосять 26 листопада на урочистій церемонії в Лондоні. Лауреат премії отримає нагороду у розмірі 50 тис. фунтів стерлінгів (майже $60 тис.).

Шортліст Букерівської премії 2023

  • Study for Obedience (Вивчення послуху), Сара Бернштейн
  • If I Survive You (Якщо я переживу тебе), Джонатан Ескоффері
  • This Other Eden (Цей інший рай), Пол Гардінг
  • Prophet Song (Пісня пророка), Пол Лінч
  • Western Lane (Західний провулок), Четна Мару
  • The Bee Sting (Укус бджоли), Пол Мюррей

Цьогорічне журі очолила письменниця Есі Едуґян, що двічі номінувалась на Букерівську премію. Компанію їй склали актор, письменник і режисер Аджоа Андо, поетеса, викладачка, редакторка і критикиня Мері Джин Чан, професор англійської мови та порівняльної літератури Колумбійського університету і шекспірознавець Джеймс Шапіро, актор і письменник Роберт Вебб.

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Судді належить обрати найкращий зразок великої прози, написаний англійською мовою. До конкурсу допущені твори, опубліковані у Великій Британії та Ірландії в період з 1 жовтня 2022 року до 30 вересня 2023 року.

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