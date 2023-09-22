До шортліста Букерівської премії 2023 увійшли книжки шести авторів. Кожен з творів раніше ніколи не потрапляв до списку. Крім того, у переліку є два авторські дебюти, зазначено на сайті премії.

Судді обрали шістьох фіналістів серед 13 претендентів, які увійшли до довгого списку. Імʼя переможця або переможниці виголосять 26 листопада на урочистій церемонії в Лондоні. Лауреат премії отримає нагороду у розмірі 50 тис. фунтів стерлінгів (майже $60 тис.).

Шортліст Букерівської премії 2023

Study for Obedience (Вивчення послуху), Сара Бернштейн

If I Survive You (Якщо я переживу тебе), Джонатан Ескоффері

This Other Eden (Цей інший рай), Пол Гардінг

Prophet Song (Пісня пророка), Пол Лінч

Western Lane (Західний провулок), Четна Мару

The Bee Sting (Укус бджоли), Пол Мюррей

Цьогорічне журі очолила письменниця Есі Едуґян, що двічі номінувалась на Букерівську премію. Компанію їй склали актор, письменник і режисер Аджоа Андо, поетеса, викладачка, редакторка і критикиня Мері Джин Чан, професор англійської мови та порівняльної літератури Колумбійського університету і шекспірознавець Джеймс Шапіро, актор і письменник Роберт Вебб.

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Судді належить обрати найкращий зразок великої прози, написаний англійською мовою. До конкурсу допущені твори, опубліковані у Великій Британії та Ірландії в період з 1 жовтня 2022 року до 30 вересня 2023 року.