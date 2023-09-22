До шортліста Букерівської премії 2023 увійшли книжки шести авторів. Кожен з творів раніше ніколи не потрапляв до списку. Крім того, у переліку є два авторські дебюти, зазначено на сайті премії.
Судді обрали шістьох фіналістів серед 13 претендентів, які увійшли до довгого списку. Імʼя переможця або переможниці виголосять 26 листопада на урочистій церемонії в Лондоні. Лауреат премії отримає нагороду у розмірі 50 тис. фунтів стерлінгів (майже $60 тис.).
Шортліст Букерівської премії 2023
- Study for Obedience (Вивчення послуху), Сара Бернштейн
- If I Survive You (Якщо я переживу тебе), Джонатан Ескоффері
- This Other Eden (Цей інший рай), Пол Гардінг
- Prophet Song (Пісня пророка), Пол Лінч
- Western Lane (Західний провулок), Четна Мару
- The Bee Sting (Укус бджоли), Пол Мюррей
Цьогорічне журі очолила письменниця Есі Едуґян, що двічі номінувалась на Букерівську премію. Компанію їй склали актор, письменник і режисер Аджоа Андо, поетеса, викладачка, редакторка і критикиня Мері Джин Чан, професор англійської мови та порівняльної літератури Колумбійського університету і шекспірознавець Джеймс Шапіро, актор і письменник Роберт Вебб.
Судді належить обрати найкращий зразок великої прози, написаний англійською мовою. До конкурсу допущені твори, опубліковані у Великій Британії та Ірландії в період з 1 жовтня 2022 року до 30 вересня 2023 року.