Преграды и вызовы сегодняшнего дня не помешают литературному сообществу снова объединиться на Форуме издателей во Львове.

Фестиваль и книжная ярмарка продлятся с 4 по 8 октября. Основная программа 30-го Lviv BookForum насчитывает более 30 событий. Предусмотрены дискуссионные панели, традиционная Ночь поэзии и музыки, мероприятия для издателей, детская программа, разговоры, посвященные чествованию памяти и творчества погибших от войны украинских писателей Виктории Амелиной и Владимира Вакуленко.

Ежегодно Lviv BookForum фокусируется на определенной теме. В этом году она звучит как Перепись будущего. В центре внимания писателей, интеллектуалов и культурных деятелей будет будущее, в котором Украина является сильной и независимой.

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— Мы будем говорить об опыте балканских войн, сравнивать постколониальные и антиколониальные процессы в разных странах, попробуем смоделировать, как на мировую экономику будет влиять восстановление Украины. Однако самое главное — будем учиться сохранять человеческое в себе, — отметила программный директор Форума София Челяк.

География конкурса очень широкая. Разнообразен и список имен авторов и авторов. Украинское литературное сообщество на Форуме, в частности, представят Андрей Курков, Виталий Портников, Павел Вышебаба, Андрей Любка, Ирина Цилык и многие другие.