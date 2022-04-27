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3 тис. порцій за день: Ектор Хіменес-Браво розповів, що готує для захисників

27 Квітня 2022, 09:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
3 тис. порцій за день: Ектор Хіменес-Браво розповів, що готує для захисників

Шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво розповів, що готує для наших захисників у своїх ресторанах.

За словами кулінара, у ресторанах почали готувати практично з початку повномасштабного вторгнення.

– У нас неймовірна команда. Усі хотіли допомогти. Багато людей… Коли розпочався процес, це було 500 порцій – суп, салат, м’ясо, овочі. Але у нас на той момент не було багато контейнерів, які можна було давати із собою, – розповів шеф-кухар.

Він зазначив, що з кожним днем ​​кількість порцій збільшувалася – наразі перейшли на тисячі. Найбільше – три.

Незважаючи на те, що Ектор має ресторани азійської кухні, наразі для армії вони готують і українську.

– Наші герої люблять українську їжу. Завжди є салат із капусти, овочі, гречка, рис. Але ми намагаємось в м’ясо додавати азіатські спеції чи, наприклад, суп Фо-бо. У нас немає певного меню, я завжди намагаюся, щоби їжа піднімала настрій, – зазначив Хіменес-Браво.

Варто зазначити, що війна застала кулінара на батьківщині в Колумбії. Проте він вирушив одразу до Польщі, де допомагав біженцям. Згодом Ектор повернувся в Україну. Його першою точкою був Львів.

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Ектор Хіменес-Браво
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