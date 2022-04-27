Шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво рассказал, что готовит для наших защитников в своих ресторанах.

По словам кулинара, в его ресторанах начали готовить практически с начала полномасштабного вторжения.

— У нас невероятная команда. Все хотели помочь. Много людей… Когда начался процес, это было 500 порций — суп, салат, мясо, овощи. Но у нас на тот момент не было много контейнеров, которые можно было давать с собой, — рассказал шеф-повар.

Он отметил, что с каждый днем количество приготовленных порций увеличивалось — сейчас перешли на тысячи. Больше всего — три.

Несмотря на то, что у Эктора рестораны азиатской кухни, сейчас для армии они готовят и украинскую.

— Наши герои любят украинскую еду. Всегда есть салат из капусты, овощи, гречка, рис. Но мы стараемся в мясо добавлять азиатские специи или, например, суп Фо-бо. У нас нет определенного меню, я всегда стараюсь, чтобы еда поднимала настроение, — отметил Хименес-Браво.

Стоит отметить, что война застала кулинара на родине в Колумбии. Однако он отправился сразу в Польшу, где помогал беженцам. Позже Эктор вернулся в Украину. Его первой точкой был Львов.