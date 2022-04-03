Шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво повернувся в Україну. Також він повідомив, що вперше ночував у бомбосховищі.

Війна застала Ектора в Колумбії, згодом він приїхав у Польщу, де допомагав біженцям. Наразі кулінар вирішив повернутись в Україну. Його першою точкою став Львів.

– Усім привіт, друзі. Я тут, в Україні! Я дуже сумував. Жахливі звуки сирени та вибухів – стали звичними для кожного українця! Україно, весь світ тебе сильно любить! Я з вами! Ми переможемо! – сказав Хіменес-Браво в Instagram-stories.

Також він оприлюднив кадри з бомбосховища, наголосивши, що щоразу плаче, коли думає про те, що переживають люди в окупованих містах.

Далі Ектор повідомив, що вирушає до Києва, проте він продовжить допомагати біженцям у Польщі, незважаючи на те, що повернувся в Україну.

Із 24 лютого весь цивілізований світ підтримує Україну. За мир у нашій країні виступають і всесвітньо відомі люди, а також надають благодійну допомогу.

Зірки українського шоу-бізнесу всіляко підбадьорюють мирних жителів і воїнів ЗСУ, а дехто стає на захист нашої країни. Так, зірка серіалу Кріпосна Олександр Печериця пішов у територіальну оборону Києва.