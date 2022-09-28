Фильм Девять жизней выйдет в эфир ICTV в среду, 28 вересня, в 21:30, и продолжит документальный цикл. А потом пришли “братья” от Объединения украинских продюсеров (ОУП).

В первые часы и дни полномасштабного вторжения российской армии в Украину люди спешно выезжали из Киева и Киевской области, как им казалось, на несколько дней, чтобы переждать активную фазу боевых действий. Многие на свой страх и риск оставляли дома своих животных, которых не могли взять с собой. Но дни превращались в недели, запасы пищи и воды у животных заканчивались. Жилые дома бомбили, а четырехлапые, если выживали, оставались в разрушенных квартирах без еды и воды.

Девять жизней — это фильм о волонтерах, которые, рискуя собственной жизнью, вытаскивали животных из горящих и разрушенных квартир. О людях, которые не уехали, а остались спасать тех, кто слабее и не может себя защитить. О героях, которые отказывались оставлять животных в зоопарках и приютах даже во время самых ожесточенных обстрелов.

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– Я бы, возможно, уехала, если бы здесь не было животных. Животных я не оставлю! Если ляжем, то ляжем все вместе или будем что-то делать, — делится героиня фильма Наташа Попова, которая спасает животных из разрушенных зоопарков.

Девять жизней — это фильм о 9 спасенных душах: людях и животных. Их могло быть 10, если бы не война… Волонтеры, спасая собак, кошек, лошадей и даже львов, доказали, что быть человеком — это еще ответственность перед теми, кого приручили.

Создатели фильма хотят через истории о спасении животных рассказать о свободной, независимой, отзывчивой нации, для которой важна каждая жизнь — солдат ли это, сосед, старик, ребенок или домашнее животное. Украинцы спасают своих и чужих животных, а четвероногие спасают психику людей в бесчеловечных условиях, в которых все оказались после 24 февраля.

Фильм выходит в партнерстве с гуманистическим движением UAnimals, которое с началом полномасштабной войны спасает животных в зоне боевых действий: кормит, лечит и эвакуирует. Фонд UAnimals с начала полномасштабной войны активно помогает животным в зонах военных действий. Все средства, полученные Фондом UAnimals от зрителей документального фильма Девять жизней, будут распределены между героями фильма, которые занимаются волонтерской деятельностью и помогают животным, попавшим в беду.

– Мы поражены тем количеством людей, которые с началом полномасштабной войны, рискуя собственной жизнью, спасают животных. Кто-то едет через полстраны, чтобы забрать собаку, кто-то под обстрелами остается со своими животными в приюте, а кто-то, даже находясь в рядах ВСУ, продолжает спасать даже малейшую жизнь. Мы бы хотели, чтобы об историях, рассказанных в фильме, узнало как можно больше людей. Чтобы мир осознал: пока враг истребляет все живое, украинцы спасают даже животных, — говорит основатель UAnimals Александр Тодорчук.

Съемочная группа:

Режиссер — Игорь Гома

Креативный продюсер — Юрий Мукуленко

Генеральные продюсеры – Алла Липовецкая, Марина Квасова