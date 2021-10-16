У суботу, 16 жовтня, на телеканалі СТБ завершився восьмий випуск 11 сезону кулінарного шоу МастерШеф. Глядачі побачили, як учасники проекту демонстрували свої здібності та готували смачні страви, якими намагалися підкорити суддів.

Кулінари-аматори не лише поліпшили свої професійні навички, але й зрозуміли, яку цінність мають слова. Найцікавіше з восьмого випуску МастерШеф – далі у матеріалі Фактів ICTV.

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Учасники шоу поділилися на дві команди – капітани обрали су-шефів та залишили кухню разом з ними.

Для інших учасників суддя Ектор Хіменес-Браво провів кулінарний майстер-клас, під час якого приготував авторську страву, для якої потрібно чимало інгредієнтів.

Процес приготування складався з шести етапів. Кожен учасник з команди зміг побачити лише один з них.

View this post on Instagram Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

Вони спостерігали за роботою, після чого їм необхідно було за три хвилини зафіксувати все побачене у п’яти словах на папері. Капітани та їхні помічники мали спробувати приготувати оригінальну страву за підказками своїх команд.

Якщо ж учасники хотіли написати більше слів на папері, тоді їм довелося б заплатити часом. Згідно з правилами, більше слів – менше часу на приготування страви.

У восьмому випуску Таня Ільїна залишила кулінарне шоу, оскільки приготувала найменше страв під час конкурсу чорних фартухів.