В субботу, 16 октября, на телеканале СТБ завершился восьмой выпуск 11 сезона кулинарного шоу МастерШеф. Зрители увидели, как участники проекта демонстрировали свои способности и готовили вкусные блюда, которыми пытались покорить судей.

Кулинары-любители не только улучшили свои профессиональные навыки, но и поняли, какую ценность имеют слова. Самое интересное с восьмого выпуска МастерШеф — далее в материале Фактов ICTV.

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Участники шоу поделились на две команды — капитаны выбрали су-шефов и оставили кухню вместе с ними.

Для других участников судья Эктор Хименес-Браво провел кулинарный мастер-класс, приготовив авторское блюдо, для которого требуется немало ингредиентов.

Процесс приготовления состоял из шести этапов. Каждый участник из команды смог увидеть лишь один из них.

View this post on Instagram Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

Они наблюдали за работой, после чего им необходимо было за три минуты зафиксировать все увиденное в пяти словах на бумаге. Капитаны и их помощники должны были попробовать приготовить оригинальное блюдо по подсказкам своих команд.

Если же участники хотели написать больше слов на бумаге, тогда им пришлось бы заплатить временем. Согласно правилам, больше слов — меньше времени на приготовление блюда.

В восьмом выпуске Таня Ильина оставила кулинарное шоу, поскольку приготовила меньше блюд во время конкурса черных фартуков.