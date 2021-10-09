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11 сезон МастерШеф: як кулінари-аматори готували страви з українською поезією

10 Жовтня 2021, 00:15 Юлія Захарченко
11 сезон МастерШеф: як кулінари-аматори готували страви з українською поезією
Джерело: СТБ

Сьогодні, 8 жовтня, на телеканалі СТБ глядачі побачили сьомий випуск 11 сезону кулінарного шоу МастерШеф.

Учасники проекту доклали багато зусиль, щоб підкорити суддів смачною їжею. Найцікавіше з сьомого випуску МастерШеф – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Цього разу кулінари-аматори проявили не лише кулінарний талант, але й інтелект. Учасники розділилися на команди синіх та червоних, а судді вибрали капітанів, а вони – су-шефів.

Команди приготували по одній страві, однак скуштувати їх могли лише капітани та помічники. Вони повинні були описати учасникам інгредієнти та процес приготування за допомогою української поезії.

Сині мали приготувати медальйон з булгуром та соусом жу з червоного вина, однак зробили яловичину Веллінгтон, не розрахувавши правильні пропорції.

Команда червоних мала приготувати курячу грудку з розмарином та соусом з козячого сиру, фаршировану дюкселем, однак у них не вийшло. Кулінари-аматори подали курячий рулет з козячим сиром, маслом та грибним соусом.

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Сині не змогли відгадати інгредієнти, тож почали обирати найгіршого учасника – ними стали Світлана та Богдан. Капітан червоних Діана одягнула чорних фартух через свої підказки у віршах.

Загалом на конкурсі чорних змагалися такі учасники – Діана, Світлана, Максим та Аліса. Вони обрали своє робоче місце, де їх чекали різні продукти.

На столах було багато коробок з різними інгредієнтами, яких могло не вистачати кулінарам-аматорам для приготування. Проте вони платили за них часом – за змінений продукт віднімалося 10 хвилин. Врешті Діана Кукаєва покинула кулінарне шоу МастерШеф.

Джерело
СТБ
Теги
МастерШеф , СТБ , Телебачення
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