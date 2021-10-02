11 сезон МастерШеф: хто з кулінарів-любителів покинув проект в шостому випуску

У суботу, 2 жовтня, завершився шостий випуск 11 сезону кулінарного шоу МастерШеф. За перемогу у проекті продовжили боротися найкращі кулінари-аматори України.

У першому конкурсі учасники вирушили в кулінарну подорож. Згідно з його умовами, кулінарів розподілили на три команди, в кожній з яких вибирали капітана і Су-шефа.

Вони на якийсь час покинули кухню, а інші учасники повинні були приготувати страви, які характеризують різні країни, які капітанам і їх помічникам треба вгадати.

View this post on Instagram Допис, поширений МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

Другий конкурс був виїзним. Там учасників проекту повинні були нагодувати жителів одного з сіл.

При цьому конкурсанти повинні були самостійно заробити на продукти. Для цього вони змушені були пофарбувати дитячу пісочницю, порубати дрова, зібрати картоплю, малину, почистити басейн тощо.

View this post on Instagram Допис, поширений МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

У шостому випуску на конкурсі чорних фартухів змагалися Амадор, Світлана та Євген. Трьом учасникам належало приготувати вуличну їжу, яку вважають за краще вживати туристи.

У кожного з учасників битви чорних фартухів була своя стріт-фуд точка. Їм необхідно було придумати назву, концепцію і меню, яке б складалося щонайменше із трьох страв.

View this post on Instagram Допис, поширений МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

В результаті з проекту вилетів Амадор Лопес, чиї страви менше всіх сподобалися суддям проекту.