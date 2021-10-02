11 сезон МастерШеф: хто з кулінарів-любителів покинув проект в шостому випуску

У суботу, 2 жовтня, завершився шостий випуск 11 сезону кулінарного шоу МастерШеф. За перемогу у проекті продовжили боротися найкращі кулінари-аматори України.
У першому конкурсі учасники вирушили в кулінарну подорож. Згідно з його умовами, кулінарів розподілили на три команди, в кожній з яких вибирали капітана і Су-шефа.
Вони на якийсь час покинули кухню, а інші учасники повинні були приготувати страви, які характеризують різні країни, які капітанам і їх помічникам треба вгадати.
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Другий конкурс був виїзним. Там учасників проекту повинні були нагодувати жителів одного з сіл.
При цьому конкурсанти повинні були самостійно заробити на продукти. Для цього вони змушені були пофарбувати дитячу пісочницю, порубати дрова, зібрати картоплю, малину, почистити басейн тощо.
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У шостому випуску на конкурсі чорних фартухів змагалися Амадор, Світлана та Євген. Трьом учасникам належало приготувати вуличну їжу, яку вважають за краще вживати туристи.
У кожного з учасників битви чорних фартухів була своя стріт-фуд точка. Їм необхідно було придумати назву, концепцію і меню, яке б складалося щонайменше із трьох страв.
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В результаті з проекту вилетів Амадор Лопес, чиї страви менше всіх сподобалися суддям проекту.