Сегодня, 8 октября, на телеканале СТБ зрители увидели седьмой выпуск 11 сезона кулинарного шоу МастерШеф.

Участники проекта приложили много усилий, чтобы покорить судей вкусной едой. Самое интересное с седьмого выпуска МастерШеф — далее в материале Фактов ICTV.

На этот раз кулинары-любители проявили не только кулинарный талант, но и интеллект. Участники разделились на команды синих и красных, а судьи выбрали капитанов, а они — су-шефов.

Команды приготовили по одному блюду, однако попробовать их могли только капитаны и помощники. Они должны были описать участникам ингредиенты и процесс приготовления с помощью украинской поэзии.

Синие должны были приготовить медальон с булгуром и соусом жу из красного вина, однако сделали говядину Веллингтон, не рассчитав правильные пропорции.

Команда красных должна была приготовить куриную грудку с розмарином и соусом из козьего сыра, фаршированную дюкселем, однако у них не получилось. Кулинары-любители подали куриный рулет с козьим сыром, маслом и грибным соусом.

Синие не смогли отгадать ингредиенты, поэтому начали выбирать худшего участника — ими стали Светлана и Богдан. Капитан красных Диана надела черных фартук из-за своих подсказок в стихах.

Всего на конкурсе черных соревновались такие участники — Диана, Светлана, Максим и Алиса. Они выбрали свое рабочее место, где их ждали различные продукты.

На столах было много коробок с различными ингредиентами, которых могло не хватать кулинарам-любителям для приготовления. Однако они платили за них временем — за измененный продукт отнималось 10 минут. В конечном счете, Диана Кукаева покинула кулинарное шоу МастерШеф.