13 листопада на телеканалі СТБ завершився 13 випуск 11 сезону шоу МастерШеф. Учасники підкорювали суддів своїми кулінарними здібностями.

Найцікавіше з 12 випуску МастерШеф – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Вибір капітанів

На початку першого конкурсу учасники вибрали капітанів. Ними стали Женя, Влад і Яна.

Цього разу лідери не набирали самі команди. Їм треба було придумати меню з трьох страв, розробити концепцію та закохати в неї інших учасників, щоб вони захотіли приєднатися до капітана.

Аматорам довелося балансувати між швидкістю і якістю приготування страв. За умовами першого конкурсу, щойно одна з команд закінчувала свої страви, судді зупиняли процес приготування для інших.

Та якщо Ектор не приймав бодай одну страву першої команди, всі її учасники піднімалися на цьому етапі на балкон, а конкуренти могли продовжити випробування.

Якщо ж страва команди була гідною похвали, вона отримувала грошову винагороду, а страви суперників залишалися неоціненими, адже судді їх навіть не куштували. Гроші капітан розподіляв між своїми учасниками. Хто заробив менше, тому діставався чорний фартух.

Змагання проходило у три етапи. Впродовж кожного кулінари могли змінити капітана, якщо той їх не влаштовував.

Найменше грошей заробили Яна Лєскова, Максим Самчук, Світлана Ткаченко і Богдан Шинкарьов. Саме тому вони отримали чорні фартухи у першому конкурсі 13 випуску.

Рай і пекло

У другому конкурсі учасники жеребкуванням обирали, куди потраплять: у рай до Володимира Ярославського чи в пекло до Ектора Хіменеса-Браво.

Капітанами команд стали Євген Лобанов та Серафим Дерега.

Кулінари отримали завдання за дві години приготувати обід з трьох авторських страв, зірками яких мали стати продукти, притаманні відповідно раю та пеклу.

За рішенням суддів, перемогу в другому конкурсі здобула біла команда. А Олександр Кривець, Даша Євтух і Марина Файніцька отримали чорні фартухи.

На конкурсі чорних у 13 випуску змагалися: Яна Лєскова, Максим Самчук, Світлана Ткаченко, Богдан Шинкарьов, Олександр Кривець, Даша Євтух і Марина Файніцька.

Судді дали кожному учаснику змогу обрати ключовий продукт для страви і написати його на аркушику паперу. Відтак усі листочки зібрали в чорну коробку, і аматори по черзі навмання витягували з неї назви інгредієнтів і готували страви саме з них.

Найгірше з конкурсом чорних упоралася Даша Євтух, тому саме вона залишила проект у 13 випуску.