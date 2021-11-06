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11 сезон МастерШеф: чи навчилися кулінари-аматори готувати страви за знаками зодіаку

7 Листопада 2021, 00:06 Юлія Захарченко
11 сезон МастерШеф: чи навчилися кулінари-аматори готувати страви за знаками зодіаку
Джерело: СТБ

У суботу, 6 листопада, на телеканалі СТБ завершився 12 випуск 11 сезону найпопулярнішого кулінарного шоу МастерШеф. Учасники проекту підкорювали суддів проекту, серед яких – відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.

Кулінари-аматори намагаються вирвати перемогу на шоу. Для цього у суботньому випуску вони навчалися розумно використовувати продукти. Найцікавіше з 12 випуску МастерШеф – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Продукти для трьох конкурсів

Учасники МастерШеф розподілилися на пари, в яких працювали протягом всього 12 випуску. Всього за 15 хвилин кулінарам-аматорам необхідно було вибрати продукти на всі три конкурси.

Однак їм не одразу розповіли про всі умови кулінарних випробувань. Учасники вирішили обирати інгредієнти розумно, щоб продуктові набори бути щонайбільше універсальними.

Одна з найважливіших умова – загальна вага їжі однієї команди не повинна була перевищувати позначку в чотири кг.

 

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Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

Коли учасники кулінарного проекту обрали всі продукти, тоді їм озвучили умови першого конкурсу, а згодом й інших. Зокрема, кулінарам довелося приготувати страви згідно зі знаками зодіаку.

Фото: СТБ

Найбільше помилок припустилася Аліса П’яткова, тому саме вона залишила шоу в 12 випуску проекту МастерШеф. За даними СТБ, Аліса – журналістка, яка наразі перебуває в декреті, та послідовниця правильного харчування.

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Теги
Кулінарні рецепти , МастерШеф , СТБ , шоу
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