13 ноября на телеканале СТБ завершился 13 выпуск 11 сезона шоу МастерШеф. Участники покоряли судей своими кулинарными способностями.

Самое интересное из 12 выпуска МастерШеф – далее в материале Фактов ICTV.

Выбор капитанов

В начале первого конкурса участники выбрали капитанов. Ими стали Женя, Влад и Яна.

В этот раз лидеры не набирали сами команды. Им нужно было придумать меню из трех блюд, разработать концепцию и влюбить в нее других участников, чтобы они захотели присоединиться к капитану.

юбителям пришлось балансировать между скоростью и качеством приготовления блюд. По условиям первого конкурса, как только одна из команд заканчивала свои блюда, судьи останавливали процесс приготовления для других.

Но если Эктор не принимал хотя бы одно блюдо первой команды, все участники поднимались на этом этапе на балкон, а конкуренты могли продолжить испытания.

Если же блюдо команды было достойным похвалы, оно получало денежное вознаграждение, а блюда соперников оставались неоцененными, ведь судьи их даже не пробовали. Деньги капитан распределял между своими участниками. Кто заработал меньше, тому доставался черный передник.

Соревнование проходило в три этапа. В течение каждого кулинары могли сменить капитана, если тот их не устраивал.

Меньше денег заработали Яна Лескова, Максим Самчук, Светлана Ткаченко и Богдан Шинкарев. Именно поэтому они получили черные фартуки на первом конкурсе 13 выпуска.

Рай и ад

Во втором конкурсе участники жеребьевкой выбирали, куда попадут: в рай к Владимиру Ярославскому или в ад к Эктору Хименесу-Браво.

Капитанами команд стали Евгений Лобанов и Серафим Дерега.

Кулинары получили задание за два часа приготовить обед из трех авторских блюд, звездами которых должны стать продукты, присущие соответственно раю и аду.

По решению судей победу во втором конкурсе одержала белая команда. А Александр Кривец, Даша Евтух и Марина Файницкая получили черные фартуки.

На конкурсе черных в 13 выпуске соревновались: Яна Лескова, Максим Самчук, Светлана Ткаченко, Богдан Шинкарев, Александр Кривец, Даша Евтух и Марина Файницкая.

Судьи дали каждому участнику возможность выбрать ключевой продукт для блюда и написать его на листе бумаги. Следовательно, все листочки собрали в черную коробку, и любители по очереди наудачу извлекали из нее названия ингредиентов и готовили блюда именно из них.

Хуже всего с конкурсом черных справилась Даша Евтух, поэтому именно она покинула проект в 13 выпуске.