У суботу, 4 грудня, на телеканалі СТБ відбувся 15-й випуск 11-го сезону найпопулярнішого кулінарного шоу МастерШеф.

Цього разу дев’ятка кулінарів-аматорів, яка залишилася в проекті, намагалася підкорити суддів, серед яких шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, своєю фантазією.

Учасників поділили на дві команди: від синіх билися чотири аматори, від червоних – п’ять. Після цього судді відібрали двох учасників з кожної команди, а решту попросили залишити кухню.

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Головним завданням 15 випуску було написання твір, у якому мають бути зашифровані класичні страви. Особливість випробування полягала у тому, що використовувати кулінарні терміни було категорично заборонено.

Іншим учасникам команд необхідно було здогадатися, які саме рецепти малися на увазі. Після цього протягом обмеженої кількості часу страви, які було вгадано, потрібно було приготувати.

У першому конкурсі перемогли сині. У другому капітанами трьох команд були обрані Богдан – червона, Марина – зелена та Олександр – синя. Складність завдання полягала в тому, щоб довести, що вони можуть готувати в будь-яких умовах.

У різних зонах треба було готувати спеціальні страви. І у цьому конкурсі теж відзначились сині. Зеленим пощастило найменше.

В останньому конкурсі команді чорних потрібно було приготувати рибу з овочами, соусом та кнелями. Процес відбувався поетапно.

Найбільше помилок припустився Максим Самчук під час виконання завдань. Він залишив шоу у 15 випуску проекту МастерШеф. За даними СТБ, Максим є моделью. Він має досвід роботи у закладі громадського харчування.

Фото: СТБ