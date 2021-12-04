В субботу, 4 декабря, на телеканале СТБ состоялся 15 выпуск 11 сезона самого популярного кулинарного шоу МастерШеф.

В этот раз оставшаяся в проекте девятка кулинаров-любителей пыталась покорить судей, среди которых шеф-повар Эктор Хименес-Браво, своей фантазией.

Участников поделили на две команды: от синих сражались четыре любителя, от красных – пять. После этого судьи отобрали по два участника из каждой команды, а остальных попросили покинуть кухню.

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Главным заданием 15 выпуска было написание произведения, в котором должны быть зашифрованы классические блюда. Особенность испытания состояла в том, что использовать кулинарные термины было категорически запрещено.

Остальным участникам команд нужно было догадаться, какие конкретно рецепты имелись в виду. После этого в течение ограниченного количества времени блюда, которые были угаданы, нужно было приготовить.

В первом конкурсе победили синие. Во втором капитанами трех команд были выбраны Богдан – красная, Марина – зеленая и Александр – синяя. Сложность задания состояла в том, чтобы доказать, что они способны готовить в любых условиях.

В разных зонах нужно было готовить специальные блюда. И в этом конкурсе тоже отличились синие. Зеленым повезло меньше всех.

В последнем конкурсе команде черных нужно было приготовить рыбу с овощами, соусом и кнелей. Процесс проходил поэтапно.

Больше всего ошибок допустил Максим Самчук при выполнении заданий. Он покинул шоу в 15 выпуске проекта МастерШеф. По данным СТБ, Максим является моделью. У него есть опыт работы в заведении общественного питания.

Больше всего ошибок допустил Максим Самчук при выполнении заданий. Он покинул шоу в 15 выпуске проекта МастерШеф. По данным СТБ, Максим является моделью. У него есть опыт работы в заведении общественного питания.