У суботу, 20 листопада, на телеканалі СТБ завершився 14 випуск 11 сезону найпопулярнішого кулінарного шоу МастерШеф. Учасники доклали щонайбільше зусиль, намагаючись підкорити суддів своїми стравами.
Найкращі кулінари-аматори боряться за перемогу на проекті. Цього разу їм довелося проявити себе як найуспішніших стратегів. Найцікавіше з 14 випуску МастерШеф – далі у матеріалі Фактів ICTV.
Успішна стратегія приготування
Учасники МастерШеф розподілилися на пари. Кожній міні-команді необхідно було подати суддям дві смачні страви. Кулінари мали мінімальні стартові інструменти для приготування повноцінних страв.
Однак без необхідних наборів та девайсів їм не вдалося б цього зробити. Тож за допомогою гри вони заробляли необхідні продукти.
Кожна пара мала шість різних табличок: ферма (м’ясний продукт), поле (овочі та крупи), ставок (риба та морепродукти), завод (посуд для приготування страв), ринок (обмін продуктами з учасниками), башта зла (на один хід паралізує постачання продуктів у команді).
Для отримання бажаних інгредієнтів кулінари будували свої містечка. Для нової будівлі команди за п’ять хвилин мали приготувати закуску амісбуш.
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Якщо досвідченому шеф-кухарю та судді МастерШеф Ектору Хіменесу-Браво вона подобалася, тоді кулінари отримували зелене світло, використовуючи одну табличку.
Кожна команда обрала свою стратегію. Учасники збирали продукти, обмінювалися з колегами або ставали для інших учасників “страшним сном”.