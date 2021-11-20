В субботу, 20 ноября, на телеканале СТБ завершился 14 выпуск 11 сезона популярнейшего кулинарного шоу МастерШеф. Участники приложили максимум усилий, пытаясь покорить судей своими блюдами.

Лучшие кулинары-любители борются за победу на проекте. На этот раз им пришлось проявить себя как самых успешных стратегов. Самое интересное из 14 выпуска МастерШеф – далее в материале Фактов ICTV.

Успешная стратегия приготовления

Участники МастерШеф распределились на пары. Каждой мини-команде необходимо было подать судьям два вкусных блюда. Кулинары имели минимальные стартовые инструменты для приготовления полноценных блюд.

Однако без необходимых наборов и девайсов им бы не удалось этого сделать. Поэтому с помощью игры они зарабатывали необходимые продукты.

Каждая пара имела шесть различных табличек: ферма (мясной продукт), поле (овощи и крупы), пруд (рыба и морепродукты), завод (посуда для приготовления блюд), рынок (обмен продуктами с участниками), башня зла (на один ход парализует поставку продуктов в команде).

Для получения желаемых ингредиентов кулинары строили свои городки. Для нового здания команды через пять минут должны были приготовить закуску амисбуш.

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Если опытному шеф-повару и судье МастерШеф Эктору Хименесу-Браво она нравилась, то кулинары получали зеленый свет, используя одну табличку.

Каждая команда выбрала свою стратегию. Участники собирали продукты, обменивались с коллегами или становились для других участников “страшным сном”.