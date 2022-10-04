Кожен з нас має у шафі кілька речей, які вже давно ніхто не вдягав. Цей одяг просто злежується, в результаті, потрапляє на смітник.

Натомість у Києві працюють волонтерські організації, які приймають одяг в хорошому стані та віддають тим, хто цього дійсно потребує.

Куди можна віддати одяг у хорошому стані – далі в матеріалі Фактів ICTV.

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Благодійний магазин Ласка

Ласка — соціальний та благодійний проєкт, який заснований для зміни культурного ландшафту та благоустрою Києва.

– Наша мета – формувати спільноту людей, об’єднаних ідеєю усвідомленого споживання, та сприяти вирішенню локальної екологічної проблеми, даючи речам нове життя, – зазначають у благодійному магазині.

Вже 11 років Ласка сортує вживані речі, з них 85% передають на гуманітарну допомогу. Речі знаходять нових власників у дитячих будинках, центрах для людей з інвалідністю, будинках соціального типу та школах-інтернатах.

Інші 15% речей команда Ласки продає у своєму магазинчику.

Здати речі можна у Києві за адресами – вул. Липинського, 3 та вул. Малопідвальна, 15.

Працює Ласка з 11:00 до 20:00 щодня без вихідних.

Благодійний фонд Кошик добра

Це благодійна організація, яка розвиває соціальні та екологічні проєкти.

Їхні проєкти фінансуються за рахунок благодійних внесків, отриманих від партнерів та небайдужих громадян. Зібрані кошти організація витрачає на допомогу тим, хто цього дійсно потребує. Вони допомагають сплачувати заробітну та орендну плату, транспортні та інші витрати, щоб забезпечити людей, які цього потребують.

Також зібрані кошти Кошик добра направляє на фінансування проєктів з охорони навколишнього середовища, захисту малозабезпечених та дітей, а також розвиток соціальної, спортивної та екологічної інфраструктури.

У самому фонді зазначають, що вони одні з перших організацій у країні, які використовують модель соціального підприємництва.

Щоб здати непотрібні речі, необхідно скористатися спеціальними кошиками, які благодійний фонд розмістив у різних районах Києва.

Якщо речі завеликі та не вміщаються у кошик, ви можете підвезти їх у той час, коли команда фонду буде поруч. За деталями телефонуйте за номером +38 (068) 68 706 57.

Червоний Хрест України

Ви можете звернутися до найближчого відділення товариства Червоного Хреста та віднести вживаний одяг. По всій території України працюють спеціальні банки одягу для тих, хто не має можливості його купити.

Ви можете передати жіночий, чоловічий та дитячий одяг, а також взуття чи речі для дому.

Карітас Київ

Діяльність благодійного фонду зосереджена на мешканцях Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської та Вінницької областей.

Карітас надає соціальну, гуманітарну, психологічну та юридичну допомогу, а також регулярно займається збором вживаних речей.

Хочете зробити добру справу – здайте вживані речі до Карітас Київ.

Карітас Київ розташований за адресою вул. Микитенка, 7-б, щоб дізнатися більш детальну інформацію, звертайтесь за телефоном 098-189-3515.

Соціальний магазин Кенгуруш

Кенгуруш – це соціальний проєкт, який допомагає малозабезпеченим родинам та дитячим будинкам в українських селах. Щотижня команда відправляє 2-5 т речей 20-30 потребуючим сім’ям.

Кенгуруш приймає будь-які речі, що придатні для повторного використання. Головна умова — все повинно бути чистим та справним.

Віддати вживаний одяг можна:

Особисто принести на проспект Миру 15а (Київ) . Приймають речі з вівторка по неділю 10:00-19:00 . Якщо не маєте змоги приїхати особисто, можете відправити на таксі. Єдина умова від Кенгуруша – водій має занести речі у приміщення.

. Приймають речі . Якщо не маєте змоги приїхати особисто, можете відправити на таксі. Єдина умова від Кенгуруша – Відправити Новою поштою у відділення №251, Київ. Номер телефону: +38 (067)-458-1003. Отримувач – Озкан Євгенія.

Кенгуруш приймає не лише одяг. Ви також можете віддати: