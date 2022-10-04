Каждый имеет в шкафу несколько вещей, которые уже давно никто не надевал. Эта одежда просто слеживается, в результате, попадает на помойку.

Зато в Киеве работают волонтерские организации, которые принимают одежду в хорошем состоянии и отдают тем, кто в этом действительно нуждается.

Куда можно отдать одежду в хорошем состоянии — далее в материале Фактов ICTV.

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Благотворительный магазин Ласка

Ласка — социальный и благотворительный проект, который основан для изменения культурного ландшафта и благоустройства Киева.

— Наша цель — формировать сообщество людей, объединенных идеей осознанного потребления, и способствовать решению локальной экологической проблемы, давая вещам новую жизнь, — отмечают в благотворительном магазине.

Уже 11 лет Ласка сортирует вещи, из них 85% передают на гуманитарную помощь. Вещи находят новых владельцев в детских домах, центрах для людей с инвалидностью, домах социального типа и школах-интернатах.

Остальные 15% вещей команда Ласки продает в своем магазинчике.

Сдать вещи можно в Киеве по адресам — ул. Липинского, 3 и ул. Малоподвальная, 15.

Работает Ласка с 11:00 до 20:00 ежедневно без выходных.

Благотворительный фонд Корзина добра

Это благотворительная организация, которая развивает социальные и экологические проекты.

Проекты финансируются за счет благотворительных взносов, полученных от партнеров и неравнодушных граждан. Собранные средства организация тратит на помощь тем, кто в этом действительно нуждается.

Также собранные средства Корзина добра направляет на финансирование проектов по охране окружающей среды, защите малообеспеченных и детей, а также развитие социальной, спортивной и экологической инфраструктуры.

В самом фонде отмечают, что они одни из первых организаций в стране, которые используют модель социального предпринимательства.

Чтобы сдать ненужные вещи, необходимо воспользоваться специальными корзинами, которые благотворительный фонд разместил в разных районах Киева.

Если вещи великоваты и не вмещаются в корзину, вы можете подвезти их в то время, когда команда фонда будет рядом. За деталями звоните по номеру +38 (068) 68 706 57.

Красный Крест Украины

Вы можете обратиться в ближайшее отделение общества Красного Креста и отнести бывшую в употреблении одежду. По всей территории Украины работают специальные банки одежды для тех, кто не имеет возможности ее купить.

Вы можете передать женскую, мужскую и детскую одежду, а также обувь или вещи для дома.

Каритас Киев

Деятельность благотворительного фонда сосредоточена на жителях Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской и Винницкой областей.

Каритас оказывает социальную, гуманитарную, психологическую и юридическую помощь, а также регулярно занимается сбором подержанных вещей.

Хотите сделать доброе дело — сдайте подержанные вещи в Каритас Киев.

Каритас Киев находится по адресу вул. Микитенко, 7-б, чтобы узнать более подробную информацию, обращайтесь по телефону 098-189-3515.

Социальный магазин Кенгуруш

Кенгуруш — это социальный проект, который помогает малоимущим семьям и детским домам в украинских селах. Каждую неделю команда отправляет 2-5 т вещей 20-30 нуждающимся семьям.

Кенгуруш принимает любые вещи, пригодные для повторного использования. Главное условие — все должно быть чистым и исправным.

Отдать подержанную одежду можно:

Лично принести на проспект Мира 15а (Киев) . Принимают вещи со вторника по воскресенье 10:00-19:00 . Если не имеете возможности приехать лично, можете отправить на такси. Единственное условие от Кенгуруша — водитель должен занести вещи в помещение.

. Принимают вещи . Если не имеете возможности приехать лично, можете отправить на такси. Единственное условие от Кенгуруша — Отправить по Новой почте в отделение №251, Киев. Номер телефона: +38 (067)-458-1003. Получатель — Озкан Евгения.

Кенгуруш принимает не только одежду. Вы также можете отдать: