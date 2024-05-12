Жовтіє розсада помідорів: що робити

Помідори вирощують за допомогою розсади, однак під час її проростання можуть виникнути певні проблеми, наприклад, вона почне жовтіти. Чому це трапляється, які наслідки та як врятувати розсаду народними способами, у матеріалі Фактів ICTV розповів експерт з рослин Олексій Колесник.

Чому жовтіє розсада помідорів

У цієї проблеми може бути декілька причин – від нестачі певних елементів у ґрунті до освітлення.

– Розсада помідорів може жовтіти з багатьох причин. Найпоширеніші з них – це недостатнє освітлення та нестача поживних елементів у ґрунті, особливо азоту, – розповідає наш постійний експерт з рослин Олексій Колесник.

Також до того, що розсада помідорів починає жовтішати, призводить дефіцити таких мікроелементів, як фосфор, калій, магній, цинк, кальцій, бром і сірка.

Зараз дивляться

У разі нестачі тієї чи іншої речовини забарвлення листків розсади помідорів відрізнятиметься. Так, наприклад, якщо рослині не вистачає цинку, то на зелених частинах з’являються бурі або сірі вкраплення, згодом такі листки відмирають, якщо замало магнію, то колір змінюється у місцях між жилками.

Ще однією причиною того, що жовтіє розсада помідорів, є порушення режиму поливу. Зокрема, тут неважливо, чи перезволожуєте ви ґрунт, чи, навпаки, пересушуєте – наслідки будуть однаковими.

До того, що розсада помідорів почне жовтіти, можуть призвести і проблеми з кореневою системою рослини. Справа у тому, якщо вона є слабкою, то не може забезпечити рослину достатньою кількістю необхідних речовин, що, у свою чергу, спричиняє голодування та втрату зеленого кольору.

У такому разі допомогти рослині можна за допомогою використання стимуляторів ростової активності. Також відновити баланс допомагає позакореневе підживлення.

Жовтіє розсада помідорів: наслідки

Розсада, яка почала жовтіти, стає ласим шматочком для хвороб і шкідників. Врешті, якщо нічого не робити, то рослина просто може загинути.

– Жовте листя є ознакою того, що рослина нездорова. І якщо не позбутися причини, то у важких випадках це може призвести до її загибелі. Пожовтіння значно зменшує площу фотосинтезу листка, робить її більш сприйнятливою до хвороб і шкідників, – розповідає наш постійний експерт з рослин Олексій Колесник.

Тож важливо вчасно почати вирішувати проблему, щоб не втратити майбутній врожай.

Жовтіє розсада помідорів: що робити

Насамперед, щоб усунути проблему пожовтіння листів розсади помідорів, потрібно зрозуміти причину. Так, якщо це сталося через недостатнє освітлення, то варто змінити місце розташування розсади помідорів.

– Якщо ваша розсада пожовтіла, спершу переконайтеся, що рослини отримують достатньо освітлення, – говорить наш постійний експерт з рослин.

До того ж, можливо рішенням проблеми буде перенесення розсади у прохолодне місце, якщо вона перебуває в надто теплому.

За ознак нестачі поживних речовин у ґрунті, то треба підживити розсаду помідорів.

– Підгодуйте розсаду добривом із високим вмістом азоту, калію та магнію, – пояснює Олексій Колесник.

Ще однією причиною того, чому починає жовтіти листя розсади помідорів, можуть бути шкідники. Тут треба вдатися до обробки рослини спеціальними препаратами – можна використовувати органічні добрива або хімічні добрива, що містять азот, фосфор та калій.

– Павутинний кліщ, білокрилка та інші шкідники можуть висмоктувати сік з листя, що призводить до його пожовтіння. Обробіть розсаду інсектицидом або акарицидом, – розповідає наш постійний експерт з рослин.

Також перевірте рівень рухливості ґрунту – він повинен мати хороший дренаж.

Крім того, варто забезпечити рослинам достатнє зволоження, не допускаючи пересихання ґрунту.

Як врятувати розсаду помідорів народними способами

Можна спробувати впоратися із проблемою пожовтіння розсади помідорів за допомогою народних методів – марганцівки, лушпиння цибулі та чаю.

– Із народних способів можна врятувати розсаду розчинами марганцівки, настоями лушпиння цибулі та чаю, – говорить Олексій Колесник.

Міцний чай

Для приготування розчину-рятівника розсади помідорів заваріть міцний чорний або зелений чай та дайте йому охолонути до кімнатної температури. Після цього можна поливати розсаду.

Марганцівка

Для використання марганцівки – розчиніть її кристали у воді до отримання блідо-рожевого розчину, а потім полийте розсаду отриманою сумішшю.

До речі, раніше Факти ICTV писали, чи варто поливати марганцівкою квіти та які не можна.

Настій лушпиння цибулі та чаю.

Настій лушпиння цибулі доведеться настоювати протягом доби, заливши його окропом. Коли розчин охолоне, процідить його і розбавьте водою у співвідношені 1:1.

Догляд за розсадою помідор, аби не жовтіла

Перш за все потрібно забезпечити правильне освітлення розсаді помідорів.

– Помідорам потрібно багато світла для росту. Якщо розсада росте вдома, використовуйте штучне освітлювання, – говорить наш постійний експерт з рослин Олексій Колесник.

До того ж, варто повертати розсаду помідорів час від часу, щоб всі її частини отримували рівномірне освітлення.

Важливо під час вирощування розсади помідорів дотримуватися правильного температурного режиму.

– Помідори теплолюбні рослини, тому підтримуйте оптимальну для них температуру в районі – 20-25°C, – додає Олексій Колесник.

І не забудьте про протяги та різкі перепади температур – їх варто уникати.

– Захищайте розсаду від протягів і різких перепадів температур, – каже наш постійний експерт з рослин.

До речі, раніше Факти ICTV писали, як садити розсаду помідорів у відкритий ґрунт, про сприятливі дні у 2024 році та поради.