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Чи варто поливати марганцівкою квіти та які не можна: відповідь експерта

29 Липня 2023, 08:45
Маліновська Ангеліна редакторка стрічки Ліліана Лавринець Знавець рослин, викладач біології та блогер
Чи варто поливати марганцівкою квіти та які не можна: відповідь експерта
Джерело: Depositphotos

Ще пару років тому у будь-якого пересічного українця в аптечці була марганцівка. І хоча наразі через заборону медичного засобу її можна придбати лише у бабусь на ринку або в державних аптеках, люди продовжують використовувати її у господарстві, зокрема й у догляді за вазонами. Які квіти не можна поливати марганцівкою – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Який вплив марганцець має на рослини

Чим лише не радять підживлювати рослини на різних пабліках. Тут вам і дріжджі, і бананова шкірка, і скисле молоко, і спеції. В цей перелік потрапила і марганцівка. Чому цей засіб вважають кращим за добриво та чи можна поливати марганцівкою квіти?

Річ у тім, що марганцівку сприймають як природний знезаражувальний засіб. Марганцівка також вважається доброю речовиною у боротьбі з низкою захворювань, що мають вірусну, бактеріальну або грибкову природу. Розчин застосовують проти гнилі різного виду, фітофторозу, роси борошнистої, мозаїчної хвороби тощо.

Подейкують, що оскільки у ґрунті рослин рідко є калій та марганець, то у домашніх квітів може виникнути хлороз листя. Через нестачу марганцю у процесі фотосинтезу та дихання листя рослин може почати жовтіти та скручуватися.

Одним із плюсів застосування марганцівки для рослин вважають і той факт, що з вазона зникнуть всі комахи, а домашні тварини перестануть гризти рослини. Проте не всі квіти можна поливати марганцівкою.

Які квіти не можна поливати марганцівкою

Фото: Pexels

Розчин можна застосовувати для тих квітів, які добре почуваються у слабокислому та кислому ґрунті. До них належить дуже багато домашній рослин, зокрема:

  • абутилон,
  • алоказія,
  • амариліс,
  • аспарагус,
  • аспидистра,
  • азалія,
  • антуріум,
  • бегонія,
  • гарденія,
  • гортензія,
  • дифенбахія,
  • каланхое,
  • калатея,
  • кала,
  • камелія,
  • клівія,
  • монстера,
  • пеларгонія,
  • примула,
  • пуансеттия,
  • плющ,
  • спатифіллум,
  • традесканція,
  • фіалка,
  • фікус,
  • фуксія,
  • хлорофітум,
  • цикламен,
  • циперус,
  • шеффлера.

Також марганцівкою радять поливати плодові домашні рослини, як-от гранат, хурма, цитрусові (лимон або апельсин). Але ті квіти, що не потрапили до переліку вище – не можна поливати марганцівкою.

У пабліках навіть пишуть рецепт мікстури. Так, для приготування розчину потрібно налити в ємність 2-3 л води та насипати туди трохи перманганату калію (на кінчику ножа). Також радять додати 3-5 крапель йоду та попередньо розчинену у воді борну кислоту – 1/3 чайної ложки. Розчин варто гарно перемішати, після чого його можна застосовувати.

Фото: pixabay

Поливати марганцівкою домашні квіти радять не часто, від одного разу на місяць до двох разів на рік, пильнуючи за тим, щоб в розчині не залишилося кристалів цієї речовини. Також маргацівкою можна обробляти зрізи рослин, використовуючи її як дезінфектор.

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Які квіти не можна поливати марганцівкою: відповідь експерта

Але наш експерт з рослин Ліліана Лавринець каже, що корисність марганцівки в поливі рослин – це міф. Сама вона ніколи не поливає домашні квіти марганцівкою. І ось чому.

– Розберемо, що таке марганець? Марганець – це речовина, яку використовують для промивання шлунку в домашніх умовах. Що він робить? Він вбиває всі бактерії та виводить шлаки з кишківника, – пояснює Лавринець.

Так задає зустрічне питання всім прихильникам поливу домашніх квітів розчином марганцівки: “Що ми робимо марганцем для рослини?”

– Спочатку ми поливаємо рослину і марганець потрапляє у ґрунт, тобто у ґрунті так само, як і у кишківнику, він вбиває всі бактерії. Чи то позитивні, чи негативні – речовина вбиває всі. Потім марганець потрапляє до коріння та очищує там все, що можна, – додає Лавринець.

Вона зазначає, що після вау-ефекту, коли рослина починає квітнути, через деякий час, коли все добре і погане знищено, рослина в’яне та засихає.

Краще, на її думку, придбати у магазині спеціальне добриво для вашої рослини або полити водою з акваріуму, якщо він у вас є. У воді, де плавають рибки, міститься багато поживних мікроелементів, які так потрібні для активного росту та здоров’я рослин.

Експериментувати та поливати марганцівкою ваші домашні квіти чи ні – вирішувати лише нам. Наш експерт цього робити не радить, і це стосується всіх домашніх квітів.

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