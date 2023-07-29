Ще пару років тому у будь-якого пересічного українця в аптечці була марганцівка. І хоча наразі через заборону медичного засобу її можна придбати лише у бабусь на ринку або в державних аптеках, люди продовжують використовувати її у господарстві, зокрема й у догляді за вазонами. Які квіти не можна поливати марганцівкою – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Який вплив марганцець має на рослини

Чим лише не радять підживлювати рослини на різних пабліках. Тут вам і дріжджі, і бананова шкірка, і скисле молоко, і спеції. В цей перелік потрапила і марганцівка. Чому цей засіб вважають кращим за добриво та чи можна поливати марганцівкою квіти?

Річ у тім, що марганцівку сприймають як природний знезаражувальний засіб. Марганцівка також вважається доброю речовиною у боротьбі з низкою захворювань, що мають вірусну, бактеріальну або грибкову природу. Розчин застосовують проти гнилі різного виду, фітофторозу, роси борошнистої, мозаїчної хвороби тощо.

Подейкують, що оскільки у ґрунті рослин рідко є калій та марганець, то у домашніх квітів може виникнути хлороз листя. Через нестачу марганцю у процесі фотосинтезу та дихання листя рослин може почати жовтіти та скручуватися.

Одним із плюсів застосування марганцівки для рослин вважають і той факт, що з вазона зникнуть всі комахи, а домашні тварини перестануть гризти рослини. Проте не всі квіти можна поливати марганцівкою.

Які квіти не можна поливати марганцівкою

Розчин можна застосовувати для тих квітів, які добре почуваються у слабокислому та кислому ґрунті. До них належить дуже багато домашній рослин, зокрема:

абутилон,

алоказія,

амариліс,

аспарагус,

аспидистра,

азалія,

антуріум,

бегонія,

гарденія,

гортензія,

дифенбахія,

каланхое,

калатея,

кала,

камелія,

клівія,

монстера,

пеларгонія,

примула,

пуансеттия,

плющ,

спатифіллум,

традесканція,

фіалка,

фікус,

фуксія,

хлорофітум,

цикламен,

циперус,

шеффлера.

Також марганцівкою радять поливати плодові домашні рослини, як-от гранат, хурма, цитрусові (лимон або апельсин). Але ті квіти, що не потрапили до переліку вище – не можна поливати марганцівкою.

У пабліках навіть пишуть рецепт мікстури. Так, для приготування розчину потрібно налити в ємність 2-3 л води та насипати туди трохи перманганату калію (на кінчику ножа). Також радять додати 3-5 крапель йоду та попередньо розчинену у воді борну кислоту – 1/3 чайної ложки. Розчин варто гарно перемішати, після чого його можна застосовувати.

Поливати марганцівкою домашні квіти радять не часто, від одного разу на місяць до двох разів на рік, пильнуючи за тим, щоб в розчині не залишилося кристалів цієї речовини. Також маргацівкою можна обробляти зрізи рослин, використовуючи її як дезінфектор.

Які квіти не можна поливати марганцівкою: відповідь експерта

Але наш експерт з рослин Ліліана Лавринець каже, що корисність марганцівки в поливі рослин – це міф. Сама вона ніколи не поливає домашні квіти марганцівкою. І ось чому.

– Розберемо, що таке марганець? Марганець – це речовина, яку використовують для промивання шлунку в домашніх умовах. Що він робить? Він вбиває всі бактерії та виводить шлаки з кишківника, – пояснює Лавринець.

Так задає зустрічне питання всім прихильникам поливу домашніх квітів розчином марганцівки: “Що ми робимо марганцем для рослини?”

– Спочатку ми поливаємо рослину і марганець потрапляє у ґрунт, тобто у ґрунті так само, як і у кишківнику, він вбиває всі бактерії. Чи то позитивні, чи негативні – речовина вбиває всі. Потім марганець потрапляє до коріння та очищує там все, що можна, – додає Лавринець.

Вона зазначає, що після вау-ефекту, коли рослина починає квітнути, через деякий час, коли все добре і погане знищено, рослина в’яне та засихає.

Краще, на її думку, придбати у магазині спеціальне добриво для вашої рослини або полити водою з акваріуму, якщо він у вас є. У воді, де плавають рибки, міститься багато поживних мікроелементів, які так потрібні для активного росту та здоров’я рослин.

Експериментувати та поливати марганцівкою ваші домашні квіти чи ні – вирішувати лише нам. Наш експерт цього робити не радить, і це стосується всіх домашніх квітів.