Желтеет рассада помидоров: что делать

Помидоры выращивают с помощью рассады и в это время могут возникнуть некоторые проблемы, например, она начнет желтеть. Почему это происходит, какие это имеет последствия и как спасти рассаду народными способами, в материале Фактов ICTV рассказал эксперт по растениям Алексей Колесник.

Почему желтеет рассада помидоров

У этой проблемы может быть несколько причин — от недостатка определенных элементов в почве до освещения.

— Рассада помидоров может желтеть по многим причинам. Самые распространенные из них — это недостаточное освещение и недостаток питательных элементов в почве, особенно азота, — рассказывает наш постоянный эксперт по растениям Алексей Колесник.

Также к тому, что рассада помидоров начинает желтеть приводит дефицит таких микроэлементов, как фосфор, калий, магний, цинк, кальций, бром и сера.

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В случае недостатка того или иного вещества окраска листьев рассады помидоров будет отличаться. Так, например, если растению не хватает цинка, то на зеленых частях появляются бурые или серые вкрапления, впоследствии такие листья отмирают, если мало магния, то цвет меняется в местах между жилками.

Еще одной причиной того, что желтеет рассада помидоров является нарушение режима полива. В частности, здесь неважно, переувлажняете ли вы почву или наоборот пересушиваете — последствия будут одинаковыми.

К тому, что рассада помидоров начнет желтеть, могут привести и проблемы с корневой системой растения. Дело в том, если она слабая, то не способна обеспечить растение достаточным количеством необходимых веществ. А это в свою очередь и вызывает голодание и потерю зеленого цвета.

В этом случае помочь растению можно при помощи использования стимуляторов ростовой активности. Также восстановить баланс помогает внекорневая подкормка.

Желтеет рассада помидоров: последствия

Рассада, которая начала желтеть, становится лакомым кусочком для болезней и вредителей. В конечном итоге, если ничего не делать, то растение просто может погибнуть.

— Желтые листья являются признаком того, что растение нездорово. И если не убрать причину, то в тяжелых случаях это может привести к его гибели. Пожелтение значительно уменьшает площадь фотосинтеза листа, делает его более восприимчивым к болезням и вредителям, — рассказывает наш постоянный эксперт по растениям Алексей Колесник.

Поэтому важно вовремя решить проблему, чтобы не потерять будущий урожай.

Желтеет рассада помидоров: что делать

В первую очередь, чтобы устранить проблему пожелтения листьев рассады помидоров, нужно понять причину. Так, если это произошло из-за недостаточного освещения, то стоит изменить местоположение рассады помидоров.

— Если ваша рассада пожелтела, в первую очередь убедитесь, что растения получают достаточно освещения, — говорит наш постоянный эксперт.

К тому же, возможно решением проблемы будет перенос рассады в прохладное место, если она находится в слишком теплом.

В случае, если есть признаки недостатка питательных веществ в почве, то надо подкормить рассаду помидоров.

— Подкормите рассаду удобрением с высоким содержанием азота, калия и магния, — объясняет Алексей Колесник.

Еще одной причиной того, почему начинают желтеть листья рассады помидоров, могут быть вредители. Здесь надо прибегнуть к обработке растения специальными препаратами — можно использовать органические удобрения или химические удобрения, содержащие азот, фосфор и калий.

— Паутинный клещ, белокрылка и другие вредители могут высасывать сок из листьев, что приводит к их пожелтению. Обработайте рассаду инсектицидом или акарицидом, — рассказывает наш постоянный эксперт по растениям.

Также проверьте уровень подвижности почвы — она должна иметь хороший дренаж.

Кроме того, стоит обеспечить растениям достаточное увлажнение, не допуская пересыхания почвы.

Как спасти рассаду помидоров народными способами

Можно попробовать справиться с пожелтением рассады помидоров с помощью народных методов — марганцовки, шелухи лука и чая.

— Из народных способов можно спасти рассаду растворами марганцовки, настоями шелухи лука и чая, — говорит Алексей Колесник.

Крепкий чай

Для приготовления раствора-спасителя рассады помидоров заварите крепкий черный или зеленый чай и дайте ему остыть до комнатной температуры. После этого можно поливать рассаду.

Марганцовка

Для использования марганцовки — растворите ее кристаллы в воде до получения бледно-розового раствора, а затем полейте рассаду полученной смесью.

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Настой шелухи лука и чая.

Луковую шелуху придется настаивать в течение суток, залив ее кипятком. После того, как раствор остынет, процедите раствор и разбавьте водой в соотношении 1:1.

Уход за рассадой помидор, чтобы не желтела

Прежде всего рассаде помидоров нужно обеспечить правильное освещение.

— Помидорам нужно много света для роста. Если рассаду выращиваете дома, то используйте искусственное освещение, — говорит наш постоянный эксперт по растениям Алексей Колесник.

К тому же, стоит поворачивать рассаду помидоров время от времени, чтобы все ее части получали равномерное освещение.

Также важно во время выращивания рассады помидоров придерживаться правильного температурного режима.

— Помидоры теплолюбивые растения, поэтому поддерживайте оптимальную для них температуру в районе — 20-25°C, — добавляет Алексей Колесник.

И не забудьте о сквозняках и резких перепадах температур — их следует избегать.

— Защищайте рассаду от сквозняков и резких перепадов температур, — говорит наш постоянный эксперт по растениям.

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