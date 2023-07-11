Періодично користувачам співрозмовник заявляє, що їх погано чути. Тому вони одразу біжать у сервіс перевіряти мікрофон телефона. Проте перед тим як вдаватися до таких радикальних дій, варто почистити мікрофон, бо це часта причина поганого звуку.

Факти Life розкажуть, як простим способом самостійно почистити мікрофон на телефоні в домашніх умовах.

Чому варто періодично чистити мікрофон на телефоні

Найчастіше мікрофон у телефоні розташований внизу апарата та закритий сіточкою. Через носіння у кишені, вуличний бруд отвір мікрофона забивається сміттям і пилом, а це, звісно, значно погіршує якість звуку.

Ваш співрозмовник може чути навіть тріскотіння через бруд у мікрофоні. Якщо регулярно не чистити мікрофон на телефоні, то точно доведеться йти в сервіс, у яких зазвичай лише діагностика коштує від 200 грн.

Як знайти мікрофон на телефоні

Найчастіше отвір мікрофона розташований внизу апарата. Проте, якщо не виходить його знайти, а інструкцію ви давно посіяли, то просто вбийте в пошуковику модель свого телефона та інструкцію до неї.

Як почистити мікрофон на телефоні

Беремо зубну щітку та наносимо на неї спирт. Залишки спирту варто струсити зі щітки, щоб зайва волога не потрапила у сам телефон. Телефон під час очищення мікрофона варто тримати зверху, а щітку знизу. Знову ж таки, щоб не затікала зайва волога. Періодично витирайте бруд, який вичистите. Якщо бруд сильно забився в отвори, візьміть зубочистку та дуже делікатними круговими рухами зачепіть бруд і витягніть, бо є небезпека заштовхати його ще далі. Також важливо не брати для цього голку, бо нею легко пошкодити сіточку. Якщо вже хочете ризикнути, то не беріть голку для шиття. Для цього ліпше підійде голка від шприца. Річ у тім, що вона трубчаста і бруд проштовхуватиметься в отвір. Наприкінці ще раз пройдіться зубною щіткою та приберіть бруд серветкою.

Очищуйте мікрофон раз на пів року. Це займе щонайбільше 20 хвилин, проте значно поліпшить якість звуку на вашому смартфоні, та й з естетичної точки зору телефон матиме охайніший вигляд.