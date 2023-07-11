Периодически пользователям собеседник заявляет, что их плохо слышно. Поэтому те сразу бегут в сервис проверять микрофон телефона. Однако перед тем как прибегать к таким радикальным действиям, следует почистить микрофон, потому что это частая причина плохого звука.

Факты Life расскажут, как простым способом самостоятельно почистить микрофон на телефоне в домашних условиях.

Почему следует периодически чистить микрофон на телефоне

Чаще микрофон в телефоне расположен внизу аппарата и закрыт сеточкой. Из-за ношения в кармане, уличной грязи отверстие микрофона забивается мусором и пылью, а это значительно ухудшает качество звука.

Ваш собеседник может слышать даже треск из-за грязи в микрофоне. Если регулярно не очищать микрофон на телефоне, то точно придется идти в сервис, где обычно только диагностика стоит от 200 грн.

Как найти микрофон на телефоне

Чаще всего отверстие микрофона расположено внизу аппарата. Однако если не получается найти, а инструкцию вы давно посеяли, то просто вбейте в поисковике модель своего телефона и инструкцию к ней.

Как почистить микрофон на телефоне

Берем зубную щетку и наносим на нее спирт. Остатки спирта следует стряхнуть со щетки, чтобы лишняя влага не попала в сам телефон. Телефон во время очистки микрофона следует держать сверху, а щетку снизу. Опять же, чтобы не затекала лишняя влага. Периодически вытирайте грязь, которую вычистите. Если грязь сильно забилась в отверстия, возьмите зубочистку и очень деликатными круговыми движениями заденьте грязь и вытащите, потому что есть опасность затолкать ее еще дальше. Также важно не брать для этого иглу, потому что ею очень легко повредить сеточку. Если хотите рискнуть, то не берите иглу для шитья. Для этого лучше подойдет игла от шприца. Дело в том, что она трубчатая и грязь будет проталкиваться в отверстие. В конце снова пройдитесь зубной щеткой и уберите грязь салфеткой.

Очищать микрофон лучше раз в полгода. Это занимает не более 20 минут, но значительно улучшает качество звука на вашем смартфоне, да и с эстетической точки зрения телефон выглядит более опрятно.