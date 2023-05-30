Несправність комп’ютера – це справжній стрес для користувача. Багато хто відразу починає панікувати з приводу можливої втрати особистої інформації. Щоби знизити ймовірність поломки, потрібно час від часу виконувати профілактичне чищення комп’ютера. Як почистити комп’ютер від пилу – читайте у матеріалі.

Як часто потрібно чистити комп’ютер від пилу

Чистити системний блок багато фахівців рекомендують хоча б раз на рік. А найкраще – кожні 5-6 місяців. Якщо ви не знаєте, чи потрібно точно чистити ПК, візьміть до уваги збільшення шумів і температури. В особливо запущених випадках ви можете помітти падіння продуктивності, мимовільні перезавантаження та відключення, а також смуги на екрані.

Що не можна робити під час чищення комп’ютера від пилу

Багато людей чистять ПК за допомогою пилососа. Але це робити категорично не можна. Адже пластикова насадка та швидкий рух пилу можуть призвести до утворення статичної електрики, що ушкоджує материнську плату. Краще також не чистити комп’ютер за допомогою мокрих ганчірок, струменя води.

Як почистити комп’ютер від пилу: покрокова інструкція