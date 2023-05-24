Троянди вважаються найпопулярнішими та найромантичнішими квітами у світі.

Якщо вам подарували красивий букет, не варто відправляти його у смітник через кілька днів. Краще посадіть букетні троянди у ґрунт, аби вони радували вас у саду.

Як виростити троянди з букета, дізнавалися Факти ICTV.

Про що варто знати

Перед тим як виростити троянду з букета, варто памʼятати про кілька простих правил:

Для вирощування на власній ділянці підійдуть лише троянди з червоними бутонами та відтінками цього кольору.

Квіти з бузковими, білими чи незвичними пелюстками, виростити не вдасться, оскільки більшість з них забарвленні шляхом клонування.

Стебло троянди для посадки має бути міцним, без бічних відростків та суцвіть.

Щоб виростити троянди з букета, краще обирати квіти, які вирощують в Україні. Оскільки імпортовані проходять обробку спеціальними консервантами для збереження зовнішнього вигляду, тому такі живці досить складно формують кореневу систему.

Як виростити троянду з букета – початок процесу

Квіти для посадки повинні бути свіжими, мати міцні стебла без ознак пошкоджень з коричнево-зеленою поверхнею, не оброблені хімією та мати життєздатні бруньки.

Для пророщування підходить стебло із середньої частини троянди, на якому є більш як три життєздатні бруньки. Щоб виростити троянду:

відріжте стебло з середньої частини довжиною 15-20 см, де є 3-4 бруньки. Різати стебло потрібно так, щоб верхня частина залишалася рівною, а нижній зріз був під кутом 45°. При цьому використовуйте чистий та гострий ніж. До речі, процедуру краще проводити під водою;

у нижній частині стебла видаліть зайве листя (можна лишити 2-3 листочки);

поставте відрізане стебло у місткість з водою без хлору та залишіть на 1 день. Щоб прискорити проростання троянди, у воду можна додати стимулятори росту (купити їх можна у будь-якому спеціалізованому магазині);

через день вже можна садити троянду у відкритий ґрунт чи горщик.

Як посадити троянду у відкритий ґрунт

Коли відрізане стебло пробуло у воді добу, його можна посадити у відкритий ґрунт на вашій ділянці. Для цього варто обрати сонячне місце, без вітру з родючою землею:

Заглибте живці у землю на 5 см, на відстані один від одного на 15-20 см.

Рясно зволожте ґрунт.

Накрийте майбутні троянди пластиковою пляшкою або скляною банкою.

Як виростити троянду у горщику

Виростити троянду з букета можна вдома на підвіконні:

Після того, як ви протримали стебло троянди добу у воді, необхідно підготувати спеціальний горщик з дренажними отворами та універсальним ґрунтом для розсади. Посадіть живці в ґрунт на глибину до 3 см та накрийте їх пластиковою пляшкою. У вас має вийти щось схоже на маленьку теплицю. Залиште саджанці у світлому місці при температурі не більше +25 градусів.

Коли у горщику помітите новий паросток – початок формування кореневої системи розпочався! Але не поспішайте пересаджувати рослину у відритий ґрунт.

Якщо вкорінення завершиться до кінця літа, найкращий час для посадки троянди – майбутня весна (коли ґрунт прогріється до +12 градусів).