Троянди вважаються найпопулярнішими та найромантичнішими квітами у світі.
Якщо вам подарували красивий букет, не варто відправляти його у смітник через кілька днів. Краще посадіть букетні троянди у ґрунт, аби вони радували вас у саду.
Як виростити троянди з букета, дізнавалися Факти ICTV.
Про що варто знати
Перед тим як виростити троянду з букета, варто памʼятати про кілька простих правил:
- Для вирощування на власній ділянці підійдуть лише троянди з червоними бутонами та відтінками цього кольору.
- Квіти з бузковими, білими чи незвичними пелюстками, виростити не вдасться, оскільки більшість з них забарвленні шляхом клонування.
- Стебло троянди для посадки має бути міцним, без бічних відростків та суцвіть.
- Щоб виростити троянди з букета, краще обирати квіти, які вирощують в Україні. Оскільки імпортовані проходять обробку спеціальними консервантами для збереження зовнішнього вигляду, тому такі живці досить складно формують кореневу систему.
Як виростити троянду з букета – початок процесу
Квіти для посадки повинні бути свіжими, мати міцні стебла без ознак пошкоджень з коричнево-зеленою поверхнею, не оброблені хімією та мати життєздатні бруньки.
Для пророщування підходить стебло із середньої частини троянди, на якому є більш як три життєздатні бруньки. Щоб виростити троянду:
- відріжте стебло з середньої частини довжиною 15-20 см, де є 3-4 бруньки. Різати стебло потрібно так, щоб верхня частина залишалася рівною, а нижній зріз був під кутом 45°. При цьому використовуйте чистий та гострий ніж. До речі, процедуру краще проводити під водою;
- у нижній частині стебла видаліть зайве листя (можна лишити 2-3 листочки);
- поставте відрізане стебло у місткість з водою без хлору та залишіть на 1 день. Щоб прискорити проростання троянди, у воду можна додати стимулятори росту (купити їх можна у будь-якому спеціалізованому магазині);
- через день вже можна садити троянду у відкритий ґрунт чи горщик.
Як посадити троянду у відкритий ґрунт
Коли відрізане стебло пробуло у воді добу, його можна посадити у відкритий ґрунт на вашій ділянці. Для цього варто обрати сонячне місце, без вітру з родючою землею:
- Заглибте живці у землю на 5 см, на відстані один від одного на 15-20 см.
- Рясно зволожте ґрунт.
- Накрийте майбутні троянди пластиковою пляшкою або скляною банкою.
Як виростити троянду у горщику
Виростити троянду з букета можна вдома на підвіконні:
- Після того, як ви протримали стебло троянди добу у воді, необхідно підготувати спеціальний горщик з дренажними отворами та універсальним ґрунтом для розсади.
- Посадіть живці в ґрунт на глибину до 3 см та накрийте їх пластиковою пляшкою. У вас має вийти щось схоже на маленьку теплицю.
- Залиште саджанці у світлому місці при температурі не більше +25 градусів.
Коли у горщику помітите новий паросток – початок формування кореневої системи розпочався! Але не поспішайте пересаджувати рослину у відритий ґрунт.
Якщо вкорінення завершиться до кінця літа, найкращий час для посадки троянди – майбутня весна (коли ґрунт прогріється до +12 градусів).