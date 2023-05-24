Розы считаются самыми популярными и романтичными цветами в мире.

Если вам подарили красивый букет, не стоит отправлять его на помойку через несколько дней. Лучше посадите букетные розы в почву, чтобы они радовали вас в саду.

Как вырастить розы из букета, узнавали Факты ICTV.

О чем стоит знать

Перед тем как вырастить розу из букета, стоит помнить о нескольких простых правилах:

Для выращивания на собственном участке подойдут только розы с красными бутонами и оттенками этого цвета.

Цветы с сиреневыми, белыми или необычными лепестками вырастить не удастся, поскольку большинство из них красятся путем клонирования.

Стебель розы для посадки должен быть крепким, без боковых отростков и соцветий.

Чтобы вырастить розы из букета, лучше выбирать цветы, которые выращивают в Украине. Поскольку импортированные проходят обработку специальными консервантами для сохранения внешнего вида, поэтому такие черенки довольно сложно формируют корневую систему.

Как вырастить розу из букета — начало процесса

Цветы для посадки должны быть свежими, иметь крепкие стебли без признаков повреждений с коричневато-зеленой поверхностью, не подвергаться химической обработке и иметь жизнеспособные почки.

Для проращивания подходит стебель из средней части розы, на котором имеется более трех жизнеспособных почек. Чтобы вырастить розу:

отрежьте стебель от средней части длиной 15-20 см, где есть 3-4 почки. Резать стебель нужно так, чтобы верхняя часть оставалась ровной, а нижний срез был под углом 45°. При этом используйте чистый и острый нож. Кстати, процедуру лучше проводить под водой;

в нижней части стебля удалите лишние листья (можно оставить 2-3 листочка);

поместите отрезанный стебель в емкость с водой без хлора и оставьте на 1 день. Чтобы ускорить прорастание розы, в воду можно добавить стимуляторы роста (купить их можно в любом специализированном магазине);

через день уже можно сажать розу в открытый грунт или горшок.

Как посадить розу в открытый грунт

Когда отрезанный стебель пробыл в воде сутки, его можно посадить в открытый грунт на вашем участке. Для этого стоит выбрать солнечное место, без ветра с плодородной землей:

Заглубите черенки в землю на 5 см, на расстоянии друг от друга на 15-20 см.

Обильно увлажните почву.

Накройте будущие розы пластиковой бутылкой или стеклянной банкой.

Как вырастить розу в горшке

Вырастить розу из букета можно дома на подоконнике:

После того как вы продержали стебель розы сутки в воде, необходимо подготовить специальный горшок с дренажными отверстиями и универсальным грунтом для рассады. Посадите черенки в почву на глубину до 3 см и накройте их пластиковой бутылкой. У вас должно получиться что-то похожее на маленькую теплицу. Оставьте саженцы в светлом месте при температуре не более +25 градусов.

Когда в горшке заметите новый росток — формирование корневой системы началось! Но не спешите пересаживать растение в отрытую почву.

Если укоренение завершится к концу лета, лучшее время для посадки розы — предстоящая весна (когда почва прогреется до +12 градусов).