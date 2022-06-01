Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Лайфхаки

Зберегти паролі та гроші за будь-яку ціну: що робити, якщо завантажили файл з вірусом

1 Червня 2022, 17:05
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Смартфон
Джерело: Depositphotos

В умовах війни інформаційний простір є небезпечним як ніколи – ворог активно використовує фейки, щоб ввести в обман українців, а також вкрасти особисті дані користувачів мережі. Довірливі люди можуть завантажити вірус, який маскується під корисну програму – у такому разі треба діяти швидко, щоб не втратити кошти чи особисту інформацію.

Що робити, якщо завантажили файл з вірусом – далі в матеріалі.

У Держспецзв’язку радять у жодному разі не відкривати файл – його запуск може призвести до зараження пристрою. Можна перевірити систему смартфона за допомогою антивірусу – він допоможе визначити наявність шкідливого коду.

Зараз дивляться

Якщо файл вже був відкритий, потрібно вимкнути передачу даних у смартфоні. Якщо програма запитуватиме доступ до управління функціями телефону – потрібно відмовляти у проханні.

Також варто перевірити на сайті CERT-UA про цей файл – він може бути згаданий в останніх новинах про кібератаки. Рекомендується надіслати експертам з кібербезпеки шкідливий файл та описати проблему за адресою cert@cert.gov.ua

Якщо файл був завантажений з месенджера, рекомендується поскаржитися на контент – це можна зробити у Viber, Telegram та WhatsApp.

Щоб запобігти конфіденційності своїх даних, потрібно завантажити їх у хмарне сховище. Після цього можна скинути смартфон до заводських налаштувань – це допоможе уникнути стеження з боку шкідливих програм.

Читайте також:
VPNЯк правильно вибрати VPN для смартфона: платні та безкоштовні програми

Джерело
Держспецзв’язку
Теги
Війна в Україні, Кібербезпека
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь