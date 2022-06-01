В условиях войны информационное пространство опасно как никогда — враг активно использует фейки, чтобы ввести в обман украинцев, а также украсть личные данные пользователей сети. Доверчивые люди могут скачать вирус, который маскируется под полезную программу — в таком случае надо действовать быстро, чтобы не потерять средства или личную информацию.

Что делать если загрузили файл с вирусом — далее в материале.

В Госспецсвязи советуют ни в коем случае не открывать файл — его запуск может привести к заражению устройства. Можно проверить систему смартфона с помощью антивируса — он поможет определить наличие вредоносного кода.

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Если файл уже был открыт — нужно отключить передачу данных в смартфоне. Если программа будет запрашивать доступ к управлению функциями телефона — нужно отказывать в просьбе.

Также стоит проверить на сайте CERT-UA об этом файле — он может быть упомянут в последних новостях о кибератаках. Рекомендуется отправить экспертам по кибербезопасности вредоносный файл и описать проблему по адресу cert@cert.gov.ua

Если файл был скачан с мессенджера, рекомендуется пожаловаться на контент — это можно сделать в Viber, Telegram и WhatsApp.

Чтобы обезопасить конфиденциальность своих данных, нужно загрузить их в облачное хранилище. После этого можно сбросить смартфон до заводских настроек — это поможет избежать слежки со стороны вредоносных программ.