Часте прання джинсів не бажано, тож якщо ви хочете зберегти форму та колір джинсів, краще прати їх вручну.

Якщо ви довго носили джинси і вони сильно забруднені, то перш ніж почати прати, необхідно їх замочити. Для цього можна використовувати спеціальний засіб для виведення плям або господарське мило. Порошок краще не використовувати, якщо хочете зберегти блиск фурнітури.

Розведіть мийний засіб у воді за температури не більше 40 градусів і акуратно покладіть туди джинси. Краще за все замочувати їх у розправленому вигляді, тому використовуйте великий таз або ванну.

Якщо вам треба просто випрати джинси, тоді алгоритм такий:

Наповнюємо таз водою (якщо у ванній глибока раковина, то можна і її), додаємо порошок або рідкий засіб для прання (зверніть увагу, що краще використовувати спеціальні засоби для кольорових речей, щоб джинси не полиняли). Виверніть джинси навиворіт і замочіть на 30 хвилин. Потім вилийте воду з тазу та наберіть чисту. Прополощіть джинси і повісьте сушитися. Спочатку можна їх повісити на тремпель над ванною або раковиною для того, щоб стекла вода, а потім можна перевісити на сушку для білизни в місце, що провітрюється. Під час полоскання можна використовувати кондиціонер для білизни, щоб джинси були не тільки чистими, а й приємно пахли.

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