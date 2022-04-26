как стирать джинсы руками

Частая стирка джинсов не желательна, поэтому если вы хотите сохранить форму и цвет джинсов, лучше всего стирать их вручную.

Если вы долго носили джинсы, и они сильно загрязнены, то перед тем, как начать стирать, необходимо их замочить. Для этого можно использовать специальный пятновыводитель либо хозяйственное мыло. Порошок лучше не использовать, если вы хотите сохранить блеск фурнитуры.

Разведите моющее средство в воде, температурой не более 40 градусов, и аккуратно положите туда джинсы. Лучше всего замачивать их в расправленном виде, поэтому используйте большой таз или ванну.

Если вам нужно просто постирать джинсы, тогда алгоритм такой:

Наполняем таз водой (если в ванной глубокая раковина, то можно и ее), добавляем порошок или жидкое средство для стирки (обратите внимание, что лучше всего использовать специальные средства для цветных вещей, чтобы джинсы не полиняли). Выверните джинсы наизнанку и замочите на 30 минут. Затем вылейте воду из таза и наберите чистую. Прополощите джинсы и повесьте сушиться. Сначала можно их повесить на тремпель над ванной или раковиной для того, чтобы стекла вода, а затем можно перевесить в другое проветриваемое место на сушку для белья. При полоскании можно использовать кондиционер для белья, чтобы джинсы были не только чистыми, но и приятно пахли.

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