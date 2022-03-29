Як легко та швидко випрати речі чи білизну руками, ми розповімо у нашому матеріалі.

Щоб швидко і без особливих зусиль позбутись бруду на одязі – періть його одразу. Чим довше він лежить у кошику або пакеті для брудної білизни, тим складніше його випрати. Перед тим як починати терти речі, замочіть їх на хвилин 15–30 у теплій воді.

Періть речі по порядку – від найчистіших до найбрудніших, за необхідності поміняйте воду.

Найкраще для ручного прання використовувати рідкий порошок, але, якщо у вас звичайний, простежте, щоб у воді не залишалося мильних пластівців, інакше на одязі чи білизні можуть залишитися розводи.

Для дуже брудної білизни можна скористатися спеціальною дошкою (вона повинна мати ребристий рельєф), яку для прання використовували наші бабусі, а від плям – застосувати спеціальну щітку.

Коли пратимете сорочки, спочатку потріть манжети і комір, це найбрудніше місце, а потім і річ загалом.

Полоскати речі необхідно до того моменту, поки вони не перестануть милити чисту воду.

Пам’ятайте, не всі речі можна сильно відтискати, деякі потрібно злегка відтиснути, щоб вода не дуже стікала, та акуратно розвісити. Щоб після прання футболки або кофти були не м’ятими, для сушіння розвісьте їх на вішаках. Але так можна робити тільки з тими речами, які не тягнуться.

Найкраще прати кожну річ окремо, тобто кілька з них можна замочити, а в іншому тазику – по одній прати.

Прання нижньої білизни (трусів, шкарпеток та бюстгальтерів)

Налийте в таз теплої води, розчиніть порошок чи скористайтеся милом. Якщо білизна не світла, то замочіть її на хвилин 5.

Для прання світлої білизни найкраще до порошку додати спеціальний засіб для виведення плям на делікатних тканинах. Труси і бюстгальтер можна прати разом. Шкарпетки – в тій самій воді, але окремо.

Обов’язково добре виполіскуйте нижню білизну, інакше на шкірі та в інтимних зонах може з’явитися подразнення та алергічний висип, що дуже неприємно.