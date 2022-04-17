У пральній машині чи руками: як прати куртку на синтепоні

Синтепон – досить популярний наповнювач для теплих і демісезонних курток. Наприкінці кожного сезону бажано випрати куртку. Як це зробити так, щоб синтепон не збився, далі у матеріалі.

Перше, що потрібно зробити, як тільки ви вирішили випрати куртку, прочитати що написано у неї на бірці. Це дуже важливо, тому що якщо ви зробите все навпаки, ризикуєте зіпсувати речі.

Який засіб використовувати для прання куртки на синтепоні

Звичайний пральний порошок не підійде для таких цілей, тому що погано розчиняється у воді, забиває пори тканини. Найкраще обрати рідкий порошок, який підійде саме для вашої куртки (за типом тканини, за кольором, із запахом або без тощо). У кінці прання можете прополоскати куртку з кондиціонером – так вона не електризуватиметься і матиме приємний аромат.

Перевірте всі кишені перед пранням, зашийте всі дірки, зафіксуйте фурнітуру, що висить, і заперіть надто брудні ділянки. За низьких температур рукава, кишені та комір можуть просто не випратися. Використовуйте відповідний засіб для виведення плям або господарське мило.

Як прати куртку в пральній машині

Приберіть із куртки все зайве (хутро, брошки, ремені), а також застебніть блискавки. Виверніть куртку на синтепоні навиворіт, якщо є спеціальний мішок для прання, то помістіть її туди. Прати необхідно за температури не більше 40 градусів і на режимі ручного прання (делікатному режимі). Також варто відключити віджимання, найкраще це зробити руками. Щоб на куртці не залишилось плям, поставте додатковий режим полоскання.

Як прати куртку на синтепоні руками

Для такого прання краще обрати великий таз, щоб куртку можна було максимально розправити. Як засіб для прання найкраще взяти рідкий мийний засіб.

Розведіть мильну воду, замочіть куртку. Добре пройдіться забрудненими ділянками, їх можна запрати м’якою щіткою. Дістаньте з води куртку і дайте їй трохи стекти, потім відіжміть (покладіть куртку у ванну та акуратно видавлюйте воду по всьому периметру). Прополощіть куртку.

Як сушити куртку з утеплювачем

Покладіть її на горизонтальну поверхню так, щоб утеплювач не збивався вниз. Коли куртка буде вже практично суха, її можна повісити на плічка.

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