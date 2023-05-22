Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Лайфхаки

Чим побризкати троянди від попелиці: ефективні препарати

22 Травня 2023, 18:47
Анна Голішевська редакторка стрічки
Троянди
Джерело: Unsplash

Попелиця вражає та висмоктує з троянди всі соки, а також дуже швидко поширюється по кущах. Тому, якщо вчасно не почати боротися з нею, врятувати троянди буде досить складно. Чим побризкати троянди від попелиці – читайте у матеріалі.

Попелиця: як боротися з нею за допомогою народних способів

  1. Зола. Для приготування відвару спочатку розведіть у відрі (10 л) воду та 300-400 г золи. Поставте на вогонь і кип’ятіть кілька годин. Остудіть, видаліть великі шматочки (щоб не забився обприскувач) та обробляйте троянди.
  2. Тютюн. Просто залийте 0,5 склянки тютюнового пилу водою (1 л) і кип’ятіть суміш 40 хв. Дайте їй настоятися добу, процідіть, розведіть водою і додайте 10 г господарського мила. Цією сумішшю обприскуйте троянди раз на місяць.
  3. Цибулеве лушпиння. Для приготування залийте 200 г лушпиння цибулі 10 л теплої води та поставте на 5 днів у тепло. Після цього процідіть та обприскуйте троянди.
  4. Часник. Візьміть 2-3 голівки часнику, подрібніть його разом зі шкіркою, залийте водою та дайте настоятися добу. Цією сумішшю обприскуйте кущі від попелиці та кліща.
  5. Сода. Візьміть 4 столові ложки соди та розведіть у 6 літрах води. Цією сумішшю обприскуйте хвору рослину.
  6. Нашатир. Візьміть три столові ложки спирту та розведіть в одному літрі води. Обприскуйте рослину отриманим розчином.
  7. Господарське мило. Натріть його на тертці та розведіть водою (на 300 г засобу потрібно 10 л води). Обприскуйте цим розчином рослину, та вже за кілька днів повторіть процедуру.

Чим побризкати троянди від попелиці: препарати

  1. Для того, щоб провести першу обробку квітів, візьміть препарати, які діють системно. Наприклад, Актару, Кораген, Мовенто чи Енжіо.
  2. Також можна обприскувати троянди такими засобами: Прованто Профі, Цезар, Оперкот, Балазо або Вертімек.

Чим побризкати троянди від попелиці та що категорично не можна робити

  1. Для того, щоб ваші троянди не отримали опіків, потрібно обробляти їх засобами надвечір або вранці. Не можна боротися з попелицею в спеку.
  2. Не можна поливати рослину після обприскування.
  3. Краще не використовувати кілька засобів одночасно. Так ви зможете лише занапастити рослину.
Читайте також:
гладіолусиКоли садити гладіолуси 2023: сприятливі терміни посадки

Теги
Квіти садівництво
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь