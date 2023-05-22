Попелиця вражає та висмоктує з троянди всі соки, а також дуже швидко поширюється по кущах. Тому, якщо вчасно не почати боротися з нею, врятувати троянди буде досить складно. Чим побризкати троянди від попелиці – читайте у матеріалі.

Попелиця: як боротися з нею за допомогою народних способів

Зола. Для приготування відвару спочатку розведіть у відрі (10 л) воду та 300-400 г золи. Поставте на вогонь і кип’ятіть кілька годин. Остудіть, видаліть великі шматочки (щоб не забився обприскувач) та обробляйте троянди. Тютюн. Просто залийте 0,5 склянки тютюнового пилу водою (1 л) і кип’ятіть суміш 40 хв. Дайте їй настоятися добу, процідіть, розведіть водою і додайте 10 г господарського мила. Цією сумішшю обприскуйте троянди раз на місяць. Цибулеве лушпиння. Для приготування залийте 200 г лушпиння цибулі 10 л теплої води та поставте на 5 днів у тепло. Після цього процідіть та обприскуйте троянди. Часник. Візьміть 2-3 голівки часнику, подрібніть його разом зі шкіркою, залийте водою та дайте настоятися добу. Цією сумішшю обприскуйте кущі від попелиці та кліща. Сода. Візьміть 4 столові ложки соди та розведіть у 6 літрах води. Цією сумішшю обприскуйте хвору рослину. Нашатир. Візьміть три столові ложки спирту та розведіть в одному літрі води. Обприскуйте рослину отриманим розчином. Господарське мило. Натріть його на тертці та розведіть водою (на 300 г засобу потрібно 10 л води). Обприскуйте цим розчином рослину, та вже за кілька днів повторіть процедуру.

Чим побризкати троянди від попелиці: препарати

Для того, щоб провести першу обробку квітів, візьміть препарати, які діють системно. Наприклад, Актару, Кораген, Мовенто чи Енжіо. Також можна обприскувати троянди такими засобами: Прованто Профі, Цезар, Оперкот, Балазо або Вертімек.

Чим побризкати троянди від попелиці та що категорично не можна робити