Генератор став доволі популярним апаратом за останній рік завдяки східному сусіду. Проте не всі знають основні правила експлуатації приладу, зокрема – чи безпечно заливати у генератор 92 бензин замість 95.

У цій темі Фактам Life допомагали розібратися фахівці компанії Генератор ЮА.

Перед використанням генератора уважно вивчіть інструкцію до нього. Загалом принцип їхньої роботи однаковий, але можуть бути тонкощі в моделі, яку використовуєте саме ви.

Зараз дивляться

– Всі сучасні бензинові генератори, котрі надходять на ринок України, розраховані на роботу як на 92, так і на 95 паливі. Хоча ми рекомендуємо перед експлуатацією генератора ретельно вивчати Інструкцію з експлуатації та спиратись на рекомендації виробника, – зазначають у Генератор ЮА.

Там переконують, що різницю в роботі генератора на 95 чи 92 бензині фактично виявити неможливо.

Якщо марка бензину, зокрема 92 чи 95, не відіграє великої ролі, то ось використання фальсифікату може значно нашкодити генератору. Зокрема, це причина того, чому 92 бензин навіть ліпше використовувати, ніж 95.

– Небезпека з’являється у разі використання палива невідомого походження та невідомої якості. Оскільки, згідно зі статистикою, 92 бензин рідше фальсифікують, то ми рекомендуємо саме його використовувати. Ба більше, це й дешевше для клієнтів. Хоча хороший 95 бензин також не зашкодить, – наголошують у компанії Генератор ЮА.

Небезпека може ховатися не лише у неякісному бензині, а й у неправильному його використанні.

– Оскільки резервні генератори використовуються доволі рідко (без врахування воєнного часу), то залишки такого палива за тривалої бездіяльності генератора можуть пошкодити паливну апертуру. Ми рекомендуємо, якщо генератор вмикається рідко, перед остаточною зупинкою випалювати залишки бензину з паливної системи, перекриваючи краник подачі з бака. Це правило діє тільки для бензинових генераторів, – розповідають фахівці Генератор ЮА.