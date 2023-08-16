Минулого року генератори стали для українців справжніми друзями. Вони допомагали працювати супермаркетам, кавʼярням, магазинам та салонам краси.

Крім того, багато власників приватних будинків купили й собі генератор для домашнього використання. Проте мають ці помічники кілька вагомих мінусів – вихлопні гази та сильний шум.

Оскільки працюють генератори на двигунах внутрішнього згоряння, то їхній шум надто відчутний і дискомфортний.

Як знизити рівень шуму генератора, читайте в нашому матеріалі.

Щоб не заважав: як зменшити шум від роботи генератора

Якщо ви тільки збираєтесь купувати прилад, то обирайте бензинові генератори. Вони не такі гучні, як, наприклад, дизельні.

Однак, якщо ви вже маєте такий агрегат і вам конкретно заважає його шум, проблему можна вирішити! Проте спершу варто перевірити, чи правильно встановлений прилад.

Річ у тім, що генератор може видавати неприємний шум від вібрації з іншими поверхнями чи приладами. Щоб цього уникнути, поставте агрегат на рівну поверхню, а під нього покладіть грубий гумовий килимок. Стежте, щоб прилад був розташований якомога далі від стін та інших поверхонь.

Також причиною сильного шуму може бути вихлопна система. Зазвичай двигун генераторів вже укомплектований спеціальним глушником. Однак, якщо рівень шуму дуже високий, можна замінити його на більш удосконалений глушник.

За словами фахівців, правильно підібраний глушник здатний знизити гучність генератора на 49 дБ.

– Не варто замінювати глушник самостійно, краще зверніться до фахівців, адже непрофесійна заміна може закінчитися дуже погано для вас!

Ще один спосіб створити додаткову зовнішню звукоізоляцію – мішки з піском. Але дуже важливо, щоб відстань від увімкненого генератора до мішків була не меншою, ніж пів метра. Укладайте їх навколо так, щоб агрегат було видно за 1,5 м.

Також можна використати дефлектори звуку. Це такі спеціальні пристрої (накладки з пластику), які використовуються для інвертування шляху звуку. Вони допомагають змінювати напрямок шуму. Їх потрібно встановити у протилежному напрямку від будинку.

А ще можна встановити звукоізоляційний короб, який виготовляють з дерева, металу або цегли з використанням звукоізоляційних панелей чи акустичного поролону.