Генератор стал достаточно популярным аппаратом за последний год благодаря восточному соседу. Однако не все знают основные правила эксплуатации прибора, в частности — безопасно ли заливать в генератор 92 бензин вместо 95.

В этой теме Фактам Life помогали разобраться специалисты компании Генератор ЮА.

Перед использованием генератора внимательно изучите инструкцию к нему. В общем, принцип их работы одинаков, но могут быть тонкости в модели, которую используете именно вы.

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— Все современные бензиновые генераторы, поступающие на рынок Украины, рассчитаны на работу как на 92, так и на 95 топливе. Хотя мы рекомендуем перед эксплуатацией генератора тщательно изучить Инструкцию по эксплуатации и опираться на рекомендации производителя, — отмечают в Генераторе ЮА.

Там утверждают, что разницу в работе генератора на 95 или 92 бензине фактически выявить невозможно.

Если марка бензина, в том числе 92 или 95, не играет большой роли, то использование фальсификата может значительно навредить генератору. В частности, это причина того, почему 92 бензин даже лучше использовать, чем 95.

— Опасность возникает при использовании топлива неизвестного происхождения и неизвестного качества. Поскольку согласно статистике 92 бензин реже фальсифицируют, то мы рекомендуем использовать именно его. Более того, это и дешевле для клиентов. Хотя хороший 95 бензин также не повредит, — отмечают в компании Генератор ЮА.

Опасность может скрываться не только в некачественном бензине, но и в неправильном его использовании.

— Поскольку резервные генераторы используются довольно редко (без учета военного времени), то остатки такого топлива при длительном бездействии генератора могут повредить топливную апертуру. Мы рекомендуем, если генератор включается редко, перед окончательной остановкой выжигайте остатки бензина из топливной системы, перекрывая краник подачи из бака. Это правило действует только для бензиновых генераторов, – рассказывают специалисты Генератор ЮА.