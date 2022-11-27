Для сприятливого та здорового мікроклімату будь-яке приміщення потрібно провітрювати кілька разів на день. Оскільки людина проводить близько 95% свого часу чи то вдома, чи то в офісі, свіже повітря їй просто необхідне.

Факти ICTV дізнавалися, чому кватирки для провітрювання розташовані вгорі та як правильно провітрювати приміщення.

Чому кватирки розташовані вгорі вікна

Насправді, це не просто забаганка виробників та розробників вікон. Кватирки розташовують у верхній частині вікна для більш швидкого провітрювання. Зараз дивляться Тут не обійшлося без законів фізики. Річ у тім, що тепле повітря набагато легше холодного. Тобто під час провітрювання, тепле задушливе кімнатне повітря підіймається вгору та виходить у відкриту кватирку. А кімната наповнюється свіжим вуличним повітрям. Крім того, за рахунок кватирки в кімнаті утворюється конвекція, тобто циркуляція повітря. Стає зрозуміло, що розташування опалювальних батарей під вікнами – це теж не випадковість. Свіже повітря нагрівається від батарей, легшає та підіймається до стелі. Нагріте повітря розповсюджується по кімнаті та зігріває нас.

Відповідно, якби батареї розташовували вгорі, то повітря було б важко прогріти.

Простими словами, кватирка пропускає в кімнату холодне повітря, яке автоматично опускається донизу, нагрівається від батарей, підіймається та проходить через усю квартиру. Це дає природне уявлення, чому усі кватирки розташовують саме у верхній частині вікна.

Розробники сучасних пластикових вікон взагалі відмовились від ідеї з кватирками, замінивши її на режими провітрювання. Але вікно все одно відкривається у напрямку до стелі, аби свіже повітря могло циркулювати та нагріватися.

Скільки часу потрібно провітрювати

Це залежить від температури повітря за вікном:

в холодну пору року ( листопад-березень ) рекомендовано провітрювати приміщення 6-10 хв;

) рекомендовано провітрювати приміщення у квітні-травні та вересні-жовтні – 16-20 хв ,

, в літній період – 25-30 хв.

Незалежно від пори року, провітрювання приміщення повинно бути регулярним та відбуватися два-три рази на добу.

В зимові періоди, коли на вулиці мороз, варто причиняти кватирку, або переводити вікна в режим мікропровітрювання.

Чисте повітря в оселі безпосередньо впливає як на наше здоров’я, так і на стан помешкання. В приміщеннях, де замало свіжого повітря, утворюється нездоровий мікроклімат – ідеальне середовище для появи плісняви, розвитку патогенних бактерій та грибків.