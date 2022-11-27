Для благоприятного и здорового микроклимата любое помещение нужно проветривать несколько раз в день. Поскольку человек проводит около 95% своего времени то дома, то в офисе, свежий воздух ему просто необходим.

Факты ICTV узнавали, почему форточки для проветривания расположены вверху и как правильно проветривать помещение.

Почему форточки расположены вверху окна

На самом деле, это не просто прихоть производителей и разработчиков окон. Форточки располагают в верхней части окна для более быстрого проветривания.

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Здесь не обошлось без законов физики. Дело в том, что теплый воздух намного легче холодного. То есть во время проветривания, теплый душный комнатный воздух поднимается и выходит в открытую форточку, а комната наполняется свежим.

Кроме того, за счет форточки в комнате образуется конвекция, то есть циркуляция воздуха.

Становится понятно, что расположение отопительных батарей под окнами — это тоже не случайность. Свежий воздух нагревается от батарей, становится легче и поднимается к потолку. Он распространяется по комнате и согревает нас.

Соответственно, если бы батареи были вверху, то воздух было бы трудно прогреть.

Простыми словами, форточка пропускает в комнату холодный воздух, который автоматически опускается вниз, нагревается от батарей, поднимается и проходит через всю квартиру. Это дает естественное представление, почему все форточки располагают именно в верхней части окна.

Разработчики современных пластиковых окон вообще отказались от идеи с форточками, заменив их на режимы проветривания. Но окно все равно открывается по направлению к потолку, чтобы свежий воздух мог циркулировать и нагреваться.

Сколько времени нужно проветривать

Это зависит от температуры воздуха за окном:

в холодное время года ( ноябрь-март ) рекомендовано проветривать помещение 6-10 мин ;

) рекомендовано проветривать помещение ; в апреле-мае и сентябре-октябре – 16-20 мин;

в летний период — 25-30 мин.

Независимо от времени года, проветривание помещения должно быть регулярным и происходить два-три раза в сутки.

В зимние периоды, когда на улице мороз, стоит причинять форточку, либо переводить окна в режим микропроветривание.

Чистый воздух в доме напрямую влияет как на наше здоровье, так и на состояние дома. В помещениях, где мало свежего воздуха, образуется нездоровый микроклимат – идеальная среда для появления плесени, развития патогенных бактерий и грибков.