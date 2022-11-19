як тримати авто взимку просто неба

Не кожен автовласник може похвалитися наявністю гаража. Більшість мешканців багатоквартирних будинків паркують свої автівки просто неба і влітку, і взимку. Та як правильно експлуатувати машину в морозні дні, щоб вона не вийшла з ладу? Корисними порадами з Фактами ICTV поділився викладач автошколи Євгеній Марков.

Про що треба подбати, якщо тримаєш машину на морозі

Навіть сильні морози не нашкодять вашій автівці, якщо ви вчасно підготуєте її до зими та запасетеся всім необхідним.

Кожен автовласник має подбати про:

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Рідину для омивання скла. У холодну зимову пору рідина в бачку омивача вітрового скла повинна мати низьку температуру замерзання. Бажано нижче -20 С°. Не купуйте підроблену дешеву “незамерзайку” на основі метилового спирту. Шини. Взимку рекомендується використовувати зимову гуму. Вона безпечніша, адже має краще зчеплення з асфальтом. Тиск повітря в шинах необхідно перевірити з настанням холодів, і за необхідності підкачати. Для перевірки тиску використовуйте цифровий чи аналоговий манометр. Бензобак. Бажано в зимову пору року тримати бензобак максимально заповненим, тоді в ньому менше конденсату вологи з повітря, який потрапляє туди з вентиляційної трубки. Кузов. У зимовий час дороги посипають піском із сіллю, поливають різними протиожеледними рідинами, що негативно впливає на кузов та лакофарбове покриття. Тому бажано мити авто на мийці, особливо днище та колісні ніші. Після миття рекомендується наносити на кузов спеціальні захисні покриття-консерванти. Моторний відсік. Перевіряйте рівні рідин у різних бачках. Рівень рідин повинен бути між мітками MAX та MIN. Бережіться автоматичного вмикання двигуна вентилятора охолодження радіатора. Туди можуть потрапити ваш шарф, краватка та руки. Двері. Щоб ущільнювачі дверей автомобіля не замерзали взимку, їх слід обробляти силіконовим мастилом або аналогічними водовідштовхувальними сумішами приблизно раз на місяць. Завдяки цьому вдасться уникнути обмеження доступу до салону, не пошкодивши при цьому гуму.

– Низькі температури заморожують замки дверей, і ви просто не зможете потрапити в автівку. Щоб цього уникнути, носіть із собою взимку спеціальний розморожувач для дверей. Він продається в будь-якому автомагазині. А ось про народні методи розморожування замків, наприклад про гальмівну рідину або кип’яток, краще забути, – застерігає фахівець.

Як подбати про акумулятор

– Найбільш чутливий до морозів акумулятор машини. Старше покоління взагалі знімало цей пристрій на ніч, а вранці перед поїздкою встановлювало назад. Цим методом і досі користуються деякі водії. Але якщо ви подбаєте про акумулятор завчасно, носитися з ним туди-сюди не доведеться, – пояснює Євгеній Марков.

Слід пам’ятати про те, що акумулятор у зимовий час має бути максимально зарядженим. Якщо він розрядився, необхідно принести його додому, зачекати, доки він стане кімнатної температури, і зарядити зарядним пристроєм протягом декількох годин.

Зарядний струм має дорівнювати 1/10 ємності акумулятора. Наприклад, акумулятор 60 ампер/год слід заряджати струмом 6 ампер. Так за годину заряджання акумулятор поповниться на 6 ампер/годин своєї ємності.

На випадок розряджання акумулятора в дорозі необхідно мати з собою два товстих спеціальних проводи і “прикурити” від іншого авто.

Пристрій Car2Car допоможе вам зарядити ваш розряджений акумулятор за 10 хв від іншого авто з робочим двигуном.

Якщо вашій батареї більше двох років, варто замінити її перед зимою, адже старі пристрої можуть просто не завестися у сильні морози.

– Заводити з буксира або штовханням можна лише авто з механічною коробкою передач. Для автівок з автоматом цей метод не годиться, – нагадує експерт.

Як підготуватися до поїздки взимку, щоб не нашкодити автівці

Важливо не лише знати, як тримати авто просто неба взимку, а й як підготуватися до поїздки у морозні дні, щоб вона була безпечною.

Якщо скло в автомобілі замерзло, не рушайте з місця, доки не розморозите його повністю. Це можна зробити за допомогою спеціального аерозолю або чистого медичного етилового спирту.

Не прогрівайте на морозі двигун надто довго. Бо можливе “прогрівне зношування” деталей двигуна, що з часом зменшує ресурс роботи двигуна. Щоб двигун служив якомога довше до капітального ремонту, необхідно його на місці прогріти кілька хвилин, потім за можливості проїхати на малій швидкості один-два квартали. На ходу він розігріється швидше.

Возіть із собою розкладну лопатку, сухий пісок і пачку звичайної кухонної солі. Це допоможе позбутися пробуксирування коліс. Ланцюги протиковзання на тягові колеса допоможуть подолати слизьку ділянку дороги з ожеледицею, але їх не бажано використовувати довго на великій відстані.

Сніг на склі та кузові необхідно прибирати за допомогою спеціальної щітки з довгою ручкою. Пухкий сніг можна видаляти пластмасовим шкребком.

Щоб зникла волога зі скла, ввімкніть на хвилину автокондиціонер. Стежте за своєчасною заміною салонного фільтра кондиціонера.

Тримайте в машині плед, ковдру чи електрогрілку, що працює від бортмережі 12 вольт.

У дорогу вдягайтеся тепліше. Беріть із собою термос із гарячими напоями та їжу.

– Сучасні гаджети потребують потужних автомобільних зарядних пристроїв. Особливо навігатори, відеореєстратори, смартфони тощо. Заздалегідь купіть та зберігайте в авто зарядні пристрої та повербанки, – радить Євгеній Марков.

Ці прості поради допоможуть вам зберегти авто справним навіть у найлютішу зиму.