В умовах війни шахраї та хакери активізували свою діяльність – всіляко намагаються вкрасти особисті дані користувачів мережі, виманити гроші, або зовсім отримати банківську картку жертви. У цьому їм допомагають віруси, які непомітно для власника смартфона чи комп’ютера крадуть паролі.

Щоб убезпечити себе від крадіжки даних та грошей, рекомендується користуватися цифровим захистом – антивірусом.

Як вибрати антивірус для телефону чи комп’ютера – далі у матеріалі.

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У Держспецзв’язку рекомендують користуватися платними програмами для захисту даних та системи. Наприклад, надійними є Eset, Avast, Zillya і McAffe. Деякі з них також пропонують безкоштовні тарифи, але з обмеженими можливостями та функціоналом. Більшість антивірусів доступні для роботи як на комп’ютерах, так і смартфонах.

Якщо немає можливості придбати ліцензію платних програм, можна скористатися безкоштовними аналогами. Держспецзв’язок закликає перед встановленням перевіряти репутацію програми. Регулярна перевірка системи пристрою допоможе значно знизити шанси на крадіжку особистих даних.

Завантажувати антивірусні програми можна лише з офіційних сайтів – завантаження з неперевірених джерел може лише зашкодити захисту.

У жодному разі не варто використовувати російські програми – йдеться про Kaspersky Antivirus та інші аналоги. Є ймовірність, що сам антивірус може надавати особисту інформацію хакерам та шахраям.